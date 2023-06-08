На следующей неделе эстонские волонтеры отправятся в затопленную зону Украины

Райво Олеви вспоминает, что это его десятая поездка, а у Эрко Лайдинена, вероятно, их было еще больше. «У нас здесь группа волонтеров из разных стран, которые уже были в Украине. Они составляли карту мест и потребностей в течение последних двух дней, - сказал Олеви о внезапной необходимости поездки в Херсон. - Мы быстро начали собирать наиболее необходимые вещи».

На следующий понедельник запланирована поездка в Украину для оказания помощи на месте. Волонтеры составили первоначальный список предметов первой необходимости и нашли грузовик, который будет доставят в Херсон. Грузовик будут использовать для перевозки чистой воды.

«Поездка была для нас неожиданной, но люди и животные нуждаются в помощи, а на грузовике мы сможем привезти больше необходимого», - сказал Лайдинен. Эстонские волонтеры поддерживают связь с украинскими, поэтому понимают, чего следует ожидать.

«Ситуация на местах очень сложная, потому что нет электричества и мобильной сети. Трудно найти нуждающихся людей, но помогают дроны. Кроме того, есть много спасенных домашних животных, всех их сейчас перевозят в близлежащие приюты. Существует большая потребность в корме для животных, а люди потеряли все продукты, которые находились в подвалах и кладовках, не говоря уже о чистой питьевой воде. С медицинской точки зрения, катастрофа, вероятно, наступит только тогда, когда уровень воды упадет, после чего начнут размножаться всевозможные инфекции и бактерии», - сказал Олеви.