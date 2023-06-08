Снимаем стресс правильно: жители Таллинна смогут принять «лесные ванны»

По словам заместителя старейшины Нымме Кирилла Клауса, у жителей района и всего Таллинна есть отличная возможность проводить свое время на природе - в Харкуском лесу, на болоте в Пяэскюла и склонах Нымме, а также в других живописных местах.

«Устраиваемые Ныммеским центром досуга оздоровительные "лесные ванны" задуманы в первую очередь для тех, кто в одиночку не чувствует себя в лесу комфортно или нуждается в компании. Организатор прогулок Аало Кукк утверждает, что такие походы не похожи друг на друга - участники сами вносят в них разнообразие», - отметил заместитель старейшины.

«"Лесные ванны" не являются спортивным мероприятием или уроком ботаники. Такие "купания" зародились в Японии и затем стали популярны по всему миру. Это двухчасовые прогулки в лесу, сочетающие легкую физическую активность и любование природой. Проведенные в Японии исследования подтверждают, что лес положительно влияет на душевное здоровье и полезен при многих недугах», - сказал Кукк.

«Лесные купания» состоятся:

13 июня в 9.30 в Харкуском лесу, старт на перекрестке улиц Сувила и Калда;

11 июля в 9.30 на болоте в Пяэскюла, старт на перекрестке улицы Сыбра и бульвара Ряннаку;