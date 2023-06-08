Состоится презентация эскизного проекта нового здания центра «Кулло»

Вице-мэр Тийт Терик и старейшина района Кристийне Яанус Рийбе расскажут о том, почему строительство центра важно для города и общества. Представитель Союза архитекторов и член жюри конкурса идей Ристо Парве представит эскиз с точки зрения профсоюза. Директор центра по интересам «Кулло» Ронне Сяра расскажет о том, каким должен стать центр в будущем. Предварительный проект представят архитекторы бюро Kuu ja Nikita Atikin.

Здание построенного в 1970-х годах центра по интересам «Кулло» амортизировалось, его помещения и технические условия не соответствуют современным требованиям. Старое здание планируется снести и построить новое многофункциональное здание, в котором будут расположены школа по интересам, библиотека и молодежный центр, также здание будет выполнять роль общинного центра. С целью проектирования нового здания и создания комплексной концепции с парком Левенру был организован архитектурный конкурс, в котором победил эскиз бюро Kuu ja Nikita Atikin под названием «Солнце» (архитекторы Койт Оялийв и Кристель Нийсуке).