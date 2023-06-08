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Состоится презентация эскизного проекта нового здания центра «Кулло»

BNS
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Центр по интересам «Кулло».
Центр по интересам «Кулло». Фото: Google Maps

В представительском центре Таллиннской горуправы в пятницу состоится презентация эскизного проекта нового здания Таллиннского центра по интересам «Кулло», сообщила в четверг BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.

Вице-мэр Тийт Терик и старейшина района Кристийне Яанус Рийбе расскажут о том, почему строительство центра важно для города и общества. Представитель Союза архитекторов и член жюри конкурса идей Ристо Парве представит эскиз с точки зрения профсоюза. Директор центра по интересам «Кулло» Ронне Сяра расскажет о том, каким должен стать центр в будущем. Предварительный проект представят архитекторы бюро Kuu ja Nikita Atikin.

Здание построенного в 1970-х годах центра по интересам «Кулло» амортизировалось, его помещения и технические условия не соответствуют современным требованиям. Старое здание планируется снести и построить новое многофункциональное здание, в котором будут расположены школа по интересам, библиотека и молодежный центр, также здание будет выполнять роль общинного центра. С целью проектирования нового здания и создания комплексной концепции с парком Левенру был организован архитектурный конкурс, в котором победил эскиз бюро Kuu ja Nikita Atikin под названием «Солнце» (архитекторы Койт Оялийв и Кристель Нийсуке).

Полезная площадь нового здания составит около 11 000 м2, на его строительство планируется выделить 22,6 млн евро. Строительный проект будет составлен к концу текущего года, к строительству планируется приступить в 2024 году, а завершить работы – в 2025 году.

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