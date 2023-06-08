МНЕНИЕ ⟩ Большая война в Европе устраивает циничных бизнесменов

Политолог Тоомас Алаталу, анализируя итоги европейской встречи в верхах в Молдове, пишет, что пока европейские лидеры ищут пути к прекращению российской военной агрессии, продолжающаяся война вполне устраивает многих циничных бизнесменов. Тех, кому удается диктовать свою волю политикам, которые на словах налагают на Россию санкции, но при этом не меняют законы, что необходимо для исполнения этих санкций.
1 июня произошло важнейшее событие нынешней Европейской самой долгой войны (вторжение России в Украину началось в феврале 2014 года) - вторая встреча на высшем уровне Европейского политического сообщества (EPC) в селе Бульбоака в Молдове. Первоначально упоминалось даже точное место его проведения, винодельческий замок Мими, самый знаменитый из владельцев которого, вернувшийся в свое время на родину из Франции Константин Мими в 1917 году выступил в Бессарабии в той же роли, что в это же самое время была и у Яана Поска в Эстонии.
Если первый саммит EPC состоялся в октябре 2022 года в Пражском замке, то выбор находящегося в деревне в Молдове замка для проведения второй такой встречи - да еще и по предложению президента Франции Макрона - подчеркнул сразу несколько вещей.
Три в одном
Во-первых, саммит объединившейся против российской агрессии Европы впервые проник в военную зону (мероприятие охраняли самолеты НАТО). И Кремль, и весь противостоящий России лагерь, вплоть до президента США, уже некоторое время рассматривают Украину и Молдову как общее поле боя, только с использованием в Украине грубой силы, а в Молдове - мягкой.
Во-вторых, коллективное прибытие европейских лидеров в Молдову положило конец так называемым серым зонам в Европе, которые с приходом Путина в Кремль в 2000 году обрели новую жизнь в качестве питающих геополитику территорий.
В-третьих, саммит в Бульбоаке стал контрударом по так называемому «русскому миру», который под управлением Кремля стал представлен хорошо организованными политическими игроками в большинстве приграничных с Россией стран. А также на Балканах, если иметь в виду Сербию, Республику Сербскую в составе Боснии и Герцоговины и сербскую общину на севере Косово.
Кстати, незадолго до саммита в Бульбоаке во входящей в состав Молдовы Гагаузской автономии ее новым руководителем (башканом) избрали Евгению Гуцул, руководившую местным отделением партии, открыто называющей себя пророссийской. Во время саммита в Бульбоаке в столице Молдовы происходили антиправительственные акции протеста. Правда, впервые за полгода они обошлись без громкоговорителей и плакатов; лозунги были написаны на белых рубашках протестующих.
Требование полиции к организаторам прекратить «прогулку» было все-таки выполнено достаточно быстро. Политическое противостояние в государстве все-таки далеко от завершения, поскольку 29 мая в срочном порядке собрались гагаузские депутаты всех уровней, которые потребовали приведения законов Молдовы в соответствие с законами Гагаузской автономии (!); ответ ожидается к 9 сентября.
Новая встреча европейских лидеров, да еще и проведенная совсем близко от фронта, дала возможность всем участникам посмотреть друг другу в лицо и подтвердить, что нужно выступать против агрессора и против войны, пусть это делалось разными участниками на разный лад и с приведением в поддержку разных аргументов. Все началось с того, что Запад по существу акцептировал правила предложенной Кремлем пропаганды: в 2014 году вспенилась волна «зеленых человечков» неизвестного происхождения, в честь которых стали потом даже сооружать памятники, как «вежливым людям». В 2022 году стали приспосабливаться к путинскому понятию военной специальной операции. Это когда официально настоящей войны и нет, есть что-то частичное, что-то вроде мифической частичной беременности, что как бы позволяет жить по законам мирного времени.
Такая самоуспокоительная промывка мозгов вполне устраивает циничных бизнесменов, поскольку позволяет диктовать свою волю политикам, которые на словах налагают санкции на Россию, но при этом не меняют законы, что необходимы для обеспечения запрета на поставки в России. Особенно процветает торговля оружием, и не является никаким сюрпризом, что даже продолжающая поддерживать Россию Сербия сумела отправить свои советских времен оружейные запасы Украине. В действительности подражает другим и нейтральная Швейцария, где в парламенте звучат декларации о запрете на продажу оружия, но, несмотря на это, появляются сообщения, что что-то как-то все-таки продается. Так что слова словами, а сделки нельзя оставить неосуществленными.
Косовский конфликт и его решение
На саммите в Бульбоаке пытались продвинуться и с разрешением региональных конфликтов. На саммите в Праге при участии президента Франции Макрона и главы Евросовета Мишеля удалось устроить встречу лидеров Азербайджана и Армении, и Пашинян впервые пообещал признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана. 25 мая Алиев и Пашинян обсуждали эту же тему в Кремле с Путиным, 1 июня в Бульбоаке усилия Макрона и Мишеля поддержал и канцлер Германии Шольц, чтобы историческое решение так и не осталось бы непринятым.
Особенно интересный вариант был предложен в Бульбоаке для решения косовского конфликта. Как и можно было опасаться, Кремль запустил наряду с Молдовой беспорядки и в Косово, где незадолго до саммита в Бульбоаке вступили в должность новые руководители в четырех самоуправлениях, при этом сербы выборы бойкотировали. В итоге 29 мая протестная масса вышла на улицы, при поддержке автомобилей со знаком Z, в результате чего 60 миротворцев из Венгрии и Италии получили ранения.
Конечно, эта тема требовала обсуждения в замке Мими, но одно фото прямо бросается в глаза, потому что с одной стороны стола сидят Макрон и президент Сербии Вучич, а напротив них - Шольц, президент Косова Османи и верховный комиссар ЕС по внешней политике Боррель! Про достигнутые договоренности известно, что будут устроены новые выборы, при этом косовары должны считаться с ассоциацией сербских муниципалитетов. НАТО же ввело в Косово в качестве сил поддержки турецкое подразделение, состоящее из мусульман, которыми являются и косовары.
Стоит помнить, что турецкий президент Эрдоган оказался единственным европейским лидером, который отправил в Бульбоаку лишь своего представителя, и при этом, например, он принимал в Анкаре президента Венесуэлы Мадуро, вместо кого Европейский союз целых пять лет считал президентом Венесуэлы некого Гуайдо, к настоящему моменту исчезнувшего с арены. Так что попробуйте сказать, какова же на самом деле так называемая базовая позиция Турции в большой политике. И почему бы не задаться похожим вопросом в связи с некоторыми решениями ЕС!
Еще все сложнее с Вучичем, который отправлял своих военных для участия в параде 9 мая 2015 года на Красной площади, в котором участвовали также военнослужащие Китая, Индии и Монголии. В любом случае, в сербской столице Белграде с начала мая требуют его отставки, и эти проходящие каждые выходные акции протеста считаются самыми крупными выступлениями против Вучича за весь период (с 2014 года) его нахождения у власти. Именно поэтому он попытался перейти в контратаку и снова направил армию к границе, но ответ от НАТО пришел в такой форме, что удивил и Кремль, и Вучича. Так что мы живем в интересное время: идет большая война и плетутся большие комбинации, подоплека и логика которых прояснятся когда-нибудь позднее.