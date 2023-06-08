Конечно, эта тема требовала обсуждения в замке Мими, но одно фото прямо бросается в глаза, потому что с одной стороны стола сидят Макрон и президент Сербии Вучич, а напротив них - Шольц, президент Косова Османи и верховный комиссар ЕС по внешней политике Боррель! Про достигнутые договоренности известно, что будут устроены новые выборы, при этом косовары должны считаться с ассоциацией сербских муниципалитетов. НАТО же ввело в Косово в качестве сил поддержки турецкое подразделение, состоящее из мусульман, которыми являются и косовары.

Стоит помнить, что турецкий президент Эрдоган оказался единственным европейским лидером, который отправил в Бульбоаку лишь своего представителя, и при этом, например, он принимал в Анкаре президента Венесуэлы Мадуро, вместо кого Европейский союз целых пять лет считал президентом Венесуэлы некого Гуайдо, к настоящему моменту исчезнувшего с арены. Так что попробуйте сказать, какова же на самом деле так называемая базовая позиция Турции в большой политике. И почему бы не задаться похожим вопросом в связи с некоторыми решениями ЕС!