Мины в потоках воды. После разрушения Каховской ГЭС они угрожают и местным жителям, и спасателям

В оккупированных Россией Олешках на левом берегу погибли в результате наводнения по меньшей мере три человека, сообщил избранный мэр города Евгений Рыщук, находящийся на подконтрольной Украине территории. В интервью общественной телерадиокомпании «Суспильне» он сказал, что жертв будет больше.

По данным главы оккупационных властей Новой Каховки, ближайшего населенного пункта к разрушенной плотине, в городе погибли пять человек.

По предварительным данным, все погибшие - пастухи, которые, вероятно, не успели выбраться на более безопасные позиции, пытаясь спасти скот.

Дрейфующие мины

По словам Эрика Толлефсена, главы отдела Красного Креста, специализирующегося на разминировании военных зон, его организация крайне обеспокоена ситуацией с дрейфующими минами. Они представляют собой опасность как для местного населения, так и для тех, кто пытается ему помочь, сказал он информационному агентству AFP.

«Раньше мы знали, где находились опасные объекты. Теперь мы этого не знаем. Все, что нам известно, это то, что они где-то ниже по течению реки», - пояснил Толлефсен.

Ранее с аналогичным предупреждением выступила международная благотворительная организация Care International.

«В районе, где находилась Каховская плотина, было установлено множество мин, которые сейчас плавают в воде и представляют огромную опасность», - заявил в среду руководитель отделения Care International в Украине Фабрис Мартен.