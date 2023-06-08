Видео ⟩ Смог от канадских лесных пожаров достигнет Норвегии

Ученые-атмосферникии климатологи из Норвежского института исследования климата и окружающей среды (NILU) используют модели для прогнозирования пути дыма через атмосферу.

С 1 июня смог распространился на Гренландию и Исландию, а наблюдения в южной Норвегии зафиксировали рост концентрации аэрозольных частиц в воздухе, сообщили в институте.

«Мы видим немного дыма и чувствуем его запах», - сказал исследователь NILU Николаос Эвангелиу.

Реклама компьютерной игры Blizzard Diablo IV в Нью-Йорке через дымовую завесу. Фото: Andy Bao

«Однако мы не думаем, что количество частиц в воздухе в Норвегии станет настолько высоким, что это будет вредно для здоровья», - добавил он.

Footage of the George Washington Bridge that connects New Jersey and New York City amid smoke from Canada wildfires. pic.twitter.com/J1PMoosdjl — Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) June 8, 2023

На восточном побережье США загрязнение от канадских лесных пожаров выросло до опасного уровня. Большие шлейфы загрязненного воздуха, вероятно, распространятся на штаты Среднего Запада.

Смог нарушает жизнь миллионов людей, нарушает воздушное движение и заставляет людей искать маски для защиты от коронавируса.