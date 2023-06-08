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Видео ⟩ Смог от канадских лесных пожаров достигнет Норвегии

BNS
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Американский штат Нью-Джерси поглощен дымом от канадских лесных пожаров.
Американский штат Нью-Джерси поглощен дымом от канадских лесных пожаров. Фото: SETH WENIG

Дым от канадских лесных пожаров, образовавших густой шлейф в Канаде и прилегающих районах США, по прогнозам, достигнет сегодня Норвегии, сообщили ученые.

Ученые-атмосферникии климатологи из Норвежского института исследования климата и окружающей среды (NILU) используют модели для прогнозирования пути дыма через атмосферу.

С 1 июня смог распространился на Гренландию и Исландию, а наблюдения в южной Норвегии зафиксировали рост концентрации аэрозольных частиц в воздухе, сообщили в институте.

«Мы видим немного дыма и чувствуем его запах», - сказал исследователь NILU Николаос Эвангелиу.

Реклама компьютерной игры Blizzard Diablo IV в Нью-Йорке через дымовую завесу.
Реклама компьютерной игры Blizzard Diablo IV в Нью-Йорке через дымовую завесу. Фото: Andy Bao

«Однако мы не думаем, что количество частиц в воздухе в Норвегии станет настолько высоким, что это будет вредно для здоровья», - добавил он.

На восточном побережье США загрязнение от канадских лесных пожаров выросло до опасного уровня. Большие шлейфы загрязненного воздуха, вероятно, распространятся на штаты Среднего Запада.

Смог нарушает жизнь миллионов людей, нарушает воздушное движение и заставляет людей искать маски для защиты от коронавируса.

Канада обратилась за помощью для тушения 400 лесных пожаров.

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