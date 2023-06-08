Видео ⟩ Смог от канадских лесных пожаров достигнет Норвегии

Дым от канадских лесных пожаров, образовавших густой шлейф в Канаде и прилегающих районах США, по прогнозам, достигнет сегодня Норвегии, сообщили ученые.
Ученые-атмосферникии климатологи из Норвежского института исследования климата и окружающей среды (NILU) используют модели для прогнозирования пути дыма через атмосферу.
С 1 июня смог распространился на Гренландию и Исландию, а наблюдения в южной Норвегии зафиксировали рост концентрации аэрозольных частиц в воздухе, сообщили в институте.
«Мы видим немного дыма и чувствуем его запах», - сказал исследователь NILU Николаос Эвангелиу.
«Однако мы не думаем, что количество частиц в воздухе в Норвегии станет настолько высоким, что это будет вредно для здоровья», - добавил он.
Footage of the George Washington Bridge that connects New Jersey and New York City amid smoke from Canada wildfires. pic.twitter.com/J1PMoosdjl— Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) June 8, 2023
На восточном побережье США загрязнение от канадских лесных пожаров выросло до опасного уровня. Большие шлейфы загрязненного воздуха, вероятно, распространятся на штаты Среднего Запада.
Timelapse of NYC skyline disappearing due to wildfire smoke from Canada.— ∼Marietta (@MariettaDaviz) June 8, 2023
Officials now giving New Yorkers N95 mask to wear. #smoke #CanadaWildfires #NewYork #wildfires #AirQualityAlert pic.twitter.com/9sF8ZLhZBu
Смог нарушает жизнь миллионов людей, нарушает воздушное движение и заставляет людей искать маски для защиты от коронавируса.
Канада обратилась за помощью для тушения 400 лесных пожаров.