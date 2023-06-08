Твердый сыр можно есть через полгода после истечения рекомендованного срока хранения

«Если человека беспокоит, что на упаковке продающегося по льготной цене сыра указано, что рекомендуемый срок хранения истечет уже через неделю, в действительности он смело может его купить. Простое правило гласит, что твердые и содержащие мало влаги сыры можно хранить намного дольше, чем мягкие сыры», - объясняет Оливер-Себастьян Ламп, основатель Sumenа, первого в Эстонии магазина продуктов с истекающим сроком рекомендованного хранения.

«В закрытой упаковке или просто корректно хранящиеся в холодильнике пармезан ии пекорино можно есть в течение полугода после срока, указанного в графе «лучше до». Твердые сыры на самом деле и не обязательно хранить в холодильнике, но там они все же сохраняются более свежими и не высыхают. Если на твердом сыре возникают светлые кристаллы, то это не плесень, это кристаллы кальция, что совершенно нормально и безопасно», - сказал Ламп.

«Полутвердые сорта, такие, как эмменталь, гауда, хаварти или эдам, после истечения рекомендованного срока хранения можно безо всяких опасений есть в течение 2-4 недель. Мягкие сыры, например, рикотта, бри, камамбер, фета, или плавленые сыры портятся быстрее, так что в их случае этот показатель составляет 1-2 недели. Понюхав и попробовав, очень легко понять, свежий ли сыр еще», - поясняет основатель магазина Sumena.