Твердый сыр можно есть через полгода после истечения рекомендованного срока хранения

Сыр можно смело употреблять в пищу и после истечения рекомендованного срока хранения. Твердые сыры и вовсе пригодны к употреблению еще целых полгода после указанной на упаковке даты.
«Если человека беспокоит, что на упаковке продающегося по льготной цене сыра указано, что рекомендуемый срок хранения истечет уже через неделю, в действительности он смело может его купить. Простое правило гласит, что твердые и содержащие мало влаги сыры можно хранить намного дольше, чем мягкие сыры», - объясняет Оливер-Себастьян Ламп, основатель Sumenа, первого в Эстонии магазина продуктов с истекающим сроком рекомендованного хранения.
«В закрытой упаковке или просто корректно хранящиеся в холодильнике пармезан ии пекорино можно есть в течение полугода после срока, указанного в графе «лучше до». Твердые сыры на самом деле и не обязательно хранить в холодильнике, но там они все же сохраняются более свежими и не высыхают. Если на твердом сыре возникают светлые кристаллы, то это не плесень, это кристаллы кальция, что совершенно нормально и безопасно», - сказал Ламп.
«Полутвердые сорта, такие, как эмменталь, гауда, хаварти или эдам, после истечения рекомендованного срока хранения можно безо всяких опасений есть в течение 2-4 недель. Мягкие сыры, например, рикотта, бри, камамбер, фета, или плавленые сыры портятся быстрее, так что в их случае этот показатель составляет 1-2 недели. Понюхав и попробовав, очень легко понять, свежий ли сыр еще», - поясняет основатель магазина Sumena.
По словам Оливера-Себастьяна Лампа, сыр стоит хранить или в оригинальной упаковке, или в парафиновой бумаге, но не в пищевой пленке, потому что последняя способствует высыханию продукта. Также не стоит держать сыр рядом с сырыми и скоропортящимися продуктами, например, сыр и свежее мясо нужно хранить в холодильнике на разных полках.
«Магазины могли в целом бы смелее продавать продукты с истекающим или даже просроченным сроком в графе «лучше до», открыто сообщая об этом покупателям. Покупка такой еды дает много преимуществ: экономятся деньги, бережется окружающая среда, как за счет производства еды, так и за счет упаковки», - говорит Ламп.
«При домашнем употреблении важно видеть разницу между значениями формулировок «лучше до» и «годно до». В случае использования «годно до» употреблять продукты с истекшим сроком в интересах безопасности не стоит. Пометка «лучше до» представляет из себя только лишь рекомендацию, которую дает производитель. Такие продукты абсолютно съедобны и, как правило, столь же вкусны даже по прошествии нескольких лет после указанного срока. Часто люди не знают этого и просто выбрасывают дома много хорошей еды. Сыр относится как раз к этой группе товаров «лучше до», которые можно смело есть и после истечения срока», - поясняет Ламп.
«В целом производители при установлении срока «лучше до» бывают очень консервативными. Например, супы в банках или консервированные овощи можно смело употреблять спустя год псе указанного на упаковке срока. Овощи глубокой заморозки или мороженое можно спокойно есть в течение полугода после истечения рекомендованного срока. В случае мороженого важно, чтобы оно не доставалось периодически из морозильника, потому что при частом попадании в теплую комнату в мороженом могут возникать бактерии. Прохладительные напитки тоже можно пить спустя год после истечения указанного срока», - утверждает Ламп.