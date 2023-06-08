История убийства в Вильянди: пили втроем, один убит, двое ничего не помнят

«Я не знаю, что случилось», - сказал Евгений в четверг, стоя у места, где во вторник вечером нашли мертвого 48-летнего Маргуса, и пожимает плечами. Евгений провел одну ночь в арестном доме, после чего его отпустили домой. Третьего соседа, которого, по словам Евгения, зовут Гамлет, задержала полиция.
По словам Евгения, именно Гамлет обнаружил тело во вторник вечером. Он также рассказал о том, что в этом полуразваленном снаружи, но вполне приличном внутри доме на окраине Вильянди утром была пьянка. Cидели в квартире Евгения, а его собутыльниками были двое жильцов из других квартир того же дома. В доме три квартиры.