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История убийства в Вильянди: пили втроем, один убит, двое ничего не помнят

Марко Суурмяги
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Это первый случай убийства в Вильянди в этом году, но он похож на многие другие убийства в Вильянди, совершенные в прошлом - на своем жаргоне полиция называет их бытовым убийством.
Это первый случай убийства в Вильянди в этом году, но он похож на многие другие убийства в Вильянди, совершенные в прошлом - на своем жаргоне полиция называет их бытовым убийством. Фото: Elmo Riig

«Я не знаю, что случилось», - сказал Евгений в четверг, стоя у места, где во вторник вечером нашли мертвого 48-летнего Маргуса, и пожимает плечами. Евгений провел одну ночь в арестном доме, после чего его отпустили домой. Третьего соседа, которого, по словам Евгения, зовут Гамлет, задержала полиция.

По словам Евгения, именно Гамлет обнаружил тело во вторник вечером. Он также рассказал о том, что в этом полуразваленном снаружи, но вполне приличном внутри доме на окраине Вильянди утром была пьянка. Cидели в квартире Евгения, а его собутыльниками были двое жильцов из других квартир того же дома. В доме три квартиры.

Евгений отключился и уснул. Когда он проснулся, соседей уже не было, а Гамлет пришел сказать ему, что с Маргусом что-то случилось. Маргус лежал на земле возле сортира. Евгений решил проверить пульс, но не нащупал его.

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