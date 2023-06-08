КаПо выслала еще одного прокремлевского активиста

«Сотрудничество с членами сети влияния Российской Федерации и проведение ее раскольнической политики будет иметь серьезные последствия. Чтобы предотвратить угрозу, исходящую от такой деятельности, и сдержать возможные будущие преступления, Департамент полиции и погранохраны сегодня, 8 июня 2023 года, по предложению КаПо аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар и наложил запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на десять лет. Палямар, лицо без гражданства, в настоящее время находится в Российской Федерации», - говорится в пресс-сообщении КаПо.