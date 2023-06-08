Департамент полиции и погранохраны сегодня по предложению Полиции безопасности (КаПо) аннулировал вид на жительство Зои Палямар, которая привлекла внимание органов безопасности своей прокремлевской активностью, и запретил ей въезд в Шенгенскую зону на десять лет.
КаПо выслала еще одного прокремлевского активиста
«Сотрудничество с членами сети влияния Российской Федерации и проведение ее раскольнической политики будет иметь серьезные последствия. Чтобы предотвратить угрозу, исходящую от такой деятельности, и сдержать возможные будущие преступления, Департамент полиции и погранохраны сегодня, 8 июня 2023 года, по предложению КаПо аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар и наложил запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на десять лет. Палямар, лицо без гражданства, в настоящее время находится в Российской Федерации», - говорится в пресс-сообщении КаПо.
«Департамент полиции безопасности неоднократно публично заявлял, что использование принципов демократического правового государства, действующих в Эстонской Республике, для поддержки раскольнической политики Российской Федерации является явной угрозой безопасности», - сообщает КаПо, добавляя, что неоднократно призывал жителей Эстонии воздерживаться от участия в деятельности по оказанию влияния.
КаПо также напомнила, что вид на жительство аннулируется из соображений безопасности, если есть основания полагать, что существует угроза конституционному строю, и для предотвращения возможных правонарушений в будущем.