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КаПо выслала еще одного прокремлевского активиста

rus.postimees.ee
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Марш "Бессмертный полк" в Таллине в 2018 году. Зоя Палямар слева.
Марш "Бессмертный полк" в Таллине в 2018 году. Зоя Палямар слева. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Департамент полиции и погранохраны сегодня по предложению Полиции безопасности (КаПо) аннулировал вид на жительство Зои Палямар, которая привлекла внимание органов безопасности своей прокремлевской активностью, и запретил ей въезд в Шенгенскую зону на десять лет.

«Сотрудничество с членами сети влияния Российской Федерации и проведение ее раскольнической политики будет иметь серьезные последствия. Чтобы предотвратить угрозу, исходящую от такой деятельности, и сдержать возможные будущие преступления, Департамент полиции и погранохраны сегодня, 8 июня 2023 года, по предложению КаПо аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар и наложил запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на десять лет. Палямар, лицо без гражданства, в настоящее время находится в Российской Федерации», - говорится в пресс-сообщении КаПо.

Капо и PPA выслали из страны еще одного прокремлевского активиста. На снимке Палямар позирует перед бронзовым солдатом вместе с ранее высланными пропагандистами Сергеем Чаулиным (слева) и Алексеем Есаковым (справа). Чаулина выслали из страны в феврале этого года, Есакова - в мае прошлого года.
Капо и PPA выслали из страны еще одного прокремлевского активиста. На снимке Палямар позирует перед бронзовым солдатом вместе с ранее высланными пропагандистами Сергеем Чаулиным (слева) и Алексеем Есаковым (справа). Чаулина выслали из страны в феврале этого года, Есакова - в мае прошлого года. Фото: Kaitsepolitseiamet/kuvatõmmis

«Департамент полиции безопасности неоднократно публично заявлял, что использование принципов демократического правового государства, действующих в Эстонской Республике, для поддержки раскольнической политики Российской Федерации является явной угрозой безопасности», - сообщает КаПо, добавляя, что неоднократно призывал жителей Эстонии воздерживаться от участия в деятельности по оказанию влияния.

Чаулин и Палямар позируют перед бронзовым солдатом.
Чаулин и Палямар позируют перед бронзовым солдатом. Фото: Kaitsepolitseiamet/kuvatõmmis

КаПо также напомнила, что вид на жительство аннулируется из соображений безопасности, если есть основания полагать, что существует угроза конституционному строю, и для предотвращения возможных правонарушений в будущем.

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