Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 8 июня: коалиция повышает налоги «на доверии», кто оставляет сети в водоемах, за что дают звезды Michelin и что происходит на вог-бале
Сегодня в выпуске:
- Свежие решения правительства: разжигание вражды станет уголовным преступлением, почему повышение налогов увяжут с вопросом о доверии правительству и как идет подготовка к переходу на эстоноязычное образование в русских школах
- Браконьеры не унимаются - их незаконные сети загрязняют водоемы и вредят экосистеме. Наш региональный корреспондент наблюдал, как сотрудники Департамента окружающей среды очищают Чудское озеро от старых сетей
- Эстонский ресторан впервые удостоился сразу двух звезд Michelin, и еще несколько были особо отмечены. Насколько это отражает развитие местной гастрономической индустрии и что нужно сделать, чтобы попасть в престижный рейтинг, выясняла наша корреспондент.
- Международная панорама: нападение преступника с ножом на детей во Франции, дым от канадских пожаров достиг городов в США и мощное извержение вулкана на Гавайях
- Яркие наряды, самобытные образы и экспрессивные танцы - все это можно было видеть на вог-бале, прошедшем в Таллинне. В мир моды и самовыражения погрузилась наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 8 июня.