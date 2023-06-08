Срочные вклады: стоит ли нести свои деньги в банк?

Еще недавно срочные вклады были не слишком востребованным вариантом размещения денег - так как процентные ставки на рынке были отрицательными, то и ставки по срочным вкладам были очень низкими. Однако на фоне быстрого роста ставок вклады снова обретают популярность и все больше людей задумывается о том, чтобы на некоторое время положить свои сбережения в банк под проценты, в том числе спросом пользуются вклады на малые суммы. О чем следует знать и чем руководствоваться, если вы задумываетесь о срочном вкладе?
По словам руководителя казначейства LHV Кадри Хальдре, одним из очевидных трендов этого года является движение вкладчиков от вкладов до востребования, то есть просто хранения денег на счету, в сторону размещения средств в виде срочных вкладов. «Например, общий объем срочных вкладов в LHV за последний год вырос более чем в три раза. В значительной степени также выросло число клиентов, делающих срочные вклады», - рассказала Хальдре.
По оценке банка, изменения процентных ставок и в экономике в целом заставляют людей больше задумываться о своих финансах. Помимо того, что люди размышляют о наиболее выгодном размещении свободных денег, можно отметить и более сознательное отношение к кредитам - из-за повышения интрессов решение взять кредит откладывается на потом, и люди более тщательно обдумывают, что и посредством какого кредита приобретать.
«Мы наблюдаем тенденцию, что клиенты также хотят открывать вклады на небольшие суммы. Так как процентные ставки по срочным вкладам значительно выросли, люди все чаще прибегают к возможности использовать малые суммы для получения дохода за счет накопления процентов. Это отличная возможность сохранить и приумножить свои деньги, если у вас есть сбережения, которые вы не планируете тратить в течение определенного времени», - рассказала Хальдре. Только в банке LHV в этом году было заключено более 21 договора о срочных вкладах. Среди частных лиц наиболее популярны срочные вклады сроком на 12 месяцев - 71% срочных вкладов в этом году были сделаны на год.
Срочный вклад подойдет тем, у кого имеются накопления, которые не планируется тратить в течение определенного времени, а также есть желание разместить свои сбережения таким образом, чтобы они могли безопасно расти. Сумму и срок вклада клиент определяет сам – минимальная сумма обычно составляет 500 евро, срок вклада составляет, как правило, один-два года.
В отношении срочного вклада следует иметь в виду, что в течение срока, на который заключен договор, размещенные под проценты деньги использовать нельзя. Поэтому всегда стоит поинтересоваться, насколько гибкими являются сроки вклада. Например, если вы копите деньги на ремонт, к которому планируете приступить через год, то целесообразно разместить накопленную сумму на год в качестве вклада – все это время на нее будут начисляться проценты. Если деньги понадобятся через полгода, то можно сделать вклад на 6 месяцев. Процентная ставка вклада зависит от его сроков – при краткосрочных вкладах ставка обычно ниже, вклад на год является наиболее выгодным. Стоит понаблюдать и за ситуацией на рынке – к началу лета этого года предлагаемая процентная ставка во многих банках выросла до четырех и более процентов годовых.
А если вложенные деньги понадобятся срочно?
Если в качестве срочного вклада размещена финансовая подушка безопасности, и возникнет ситуация, когда деньги потребуются до срока, оговоренного с банком, то банки как правило идут на встречу. Правда, клиент должен быть готов к тому, что он останется без накопившихся процентов.
Заключение договора с клиентом на конкретный срок позволяет банку рассчитывать на эти средства при планировании своей работы. Срочные вклады являются для банка важным источником финансирования – за счет них банк может, например, выдавать кредиты. «Срочные вклады представляют для банка большую ценность, чем просто лежащие на счетах деньги, так как это позволяет планировать работу наперед с учетом того, когда потребуется возвратить вклад и выплатить проценты клиенту», – объяснила Хальдре. За счет этого банк может предложить вкладчикам более высокую процентную ставку.
При выборе инвестиций срочный вклад является наиболее безопасным вариантом, так как вклады клиентов кредитных учреждений, зарегистрированных в Эстонии, обеспечены Субфондом гарантирования вкладов на сумму до 100 000 евро, а размер процентной ставки по вкладу известен заранее. Таким образом, в качестве вклада можно безопасно разместить деньги, которыми не хочется рисковать, например, финансовую подушку или первый взнос на покупку жилья. Срочные вклады также помогают бороться с инфляцией – просто оставаясь на счету, деньги теряют свою ценность, в то время как размещение денег под процент позволяет частично это компенсировать.