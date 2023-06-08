Срочные вклады: стоит ли нести свои деньги в банк?

Срочный вклад подойдет тем, у кого имеются накопления, которые не планируется тратить в течение определенного времени, а также есть желание разместить свои сбережения таким образом, чтобы они могли безопасно расти. Сумму и срок вклада клиент определяет сам – минимальная сумма обычно составляет 500 евро, срок вклада составляет, как правило, один-два года.

В отношении срочного вклада следует иметь в виду, что в течение срока, на который заключен договор, размещенные под проценты деньги использовать нельзя. Поэтому всегда стоит поинтересоваться, насколько гибкими являются сроки вклада. Например, если вы копите деньги на ремонт, к которому планируете приступить через год, то целесообразно разместить накопленную сумму на год в качестве вклада – все это время на нее будут начисляться проценты. Если деньги понадобятся через полгода, то можно сделать вклад на 6 месяцев. Процентная ставка вклада зависит от его сроков – при краткосрочных вкладах ставка обычно ниже, вклад на год является наиболее выгодным. Стоит понаблюдать и за ситуацией на рынке – к началу лета этого года предлагаемая процентная ставка во многих банках выросла до четырех и более процентов годовых.