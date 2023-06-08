Войска РФ обстреляли жителей Херсона во время эвакуации

Российские войска в четверг, 8 июня, обстреляли областной центр и населенные пункты в Херсонском районе, где мирные жители пытаются эвакуироваться из-за подтопления. В Херсоне, по предварительным данным, были ранены не менее 9 человек, а в одном из ближайших сел - четверо местных жителей. Первоначально Офис генпрокурора Украины сообщал и об одном погибшем, но министерство внутренних дел страны опровергло эти сообщения.

Тем временем Херсонская и Олешковская областные прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.