Полторы тысячи: длинные очереди фур вновь выстроились при въезде в Беларусь из стран ЕС

«По состоянию на 10:00 транспорта, ожидающего въезда в страны ЕС, не зафиксировано», - говорится в сообщении белорусского пограничного ведомства.

В предыдущие дни очереди на выезд в ЕС превышали показатели в 100-200 большегрузов и 200-500 легковых автомобилей. В частности, по информации Госпогранкомитета Беларуси, сутки назад очереди грузовиков фиксировались на въезд в Литву и Польшу перед пунктами пропуска Райгардас (с белорусской стороны - Привалка) и Кукурыки (Козловичи). Легковой транспорт следовал с задержками в ЕС через литовские пункты пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и польский - Тересполь (Брест).

В свою очередь, как сообщает агентство BNS, после того как с июня Польша ввела дополнительные ограничения на грузовые перевозки из России и Беларуси, на литовско-белорусской границе (на въезд в Беларусь с территории Евросоюза) выстроились длинные очереди грузовиков - за минувшие сутки в них ожидали до 1,4 тысяч фур.

По данным Дирекции погранпунктов Литвы, утром в четверг в очереди в Мядининкай (Каменный Лог на белорусской стороне) въезда в Беларусь водителям приходится ждать около 48 часов, в Шальчининкай (Бенякони) - 22 часа. На КПП Райгардас (Привалка) досмотра ждут 393 грузовика, а в Лаворишкес (Котловка) - сто грузовиков. Возможно, им придется стоять в очереди от десяти часов до почти двух суток, отмечает ведомство.

Согласно информации Службы охраны государственной границы Литвы, после закрытия польско-белорусской границы через Литву проходят грузовики не только из Беларуси и России, но и из других стран. Пресс-секретарь ведомства Гедрюс Мишутис, слова которого приводит агентство, отметил, что очереди вызваны также тем, что литовские пограничные пункты не приспособлены к таким потокам, помимо этого, в связи с международными санкциями ужесточен таможенный контроль.

Как сообщалось, 10 февраля Польша закрыла движение автотранспорта на пограничном с Беларусью пункте пропуска Бобровники-Берестовица. Для легкового транспорта на белорусско-польской границе в настоящее время доступен один пункт пропуска - Брест-Тересполь.

Для грузового транспорта с 1 июня и «до особого распоряжения» министра внутренних дел и администрации Польши введен полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России.