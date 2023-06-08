Успеем загореть к праздникам? Выходные порадуют жителей Эстонии теплой погодой

В ночь на пятницу переменная облачность. В материковой части страны по многим регионам кратковременные дожди, после полуночи дождь прекратится и облачность рассеется. Ветер северных направлений, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5-11 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.

В ночь на субботу ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла, на почве местами до нуля, на побережье местами до 12 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.