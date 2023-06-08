Россия глушит GPS на приграничных территориях Эстонии

По словам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Эрко Кулу, мониторинговая система ведомства зарегистрировала рост помех в работе GPS в период с 1 июня по 5 июня.

«Предполагаемый источник помех находится в Ленинградской области РФ, и он мог в незначительной степени затронуть также воздушное пространство Эстонии», - сказал Кулу.

«Потеря сигнала GPS не влияет на навигационные возможности коммерческих и пассажирских самолетов и не представляет угрозы для них. Это также не влияет на работу наземных устройств GPS, GALILEO и других систем позиционирования GNSS», - добавил он.