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Россия глушит GPS на приграничных территориях Эстонии

rus.postimees.ee
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Нарва. Граница Эстонии и России.
Нарва. Граница Эстонии и России. Фото: Konstantin Sednev

Глушение в России сигнала глобальной системы позиционирования (GPS) в начале июня распространилось на территорию Эстонии и Латвии, но к настоящему времени помехи прекратились, пишет Rus.ERR. 

По словам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Эрко Кулу, мониторинговая система ведомства зарегистрировала рост помех в работе GPS в период с 1 июня по 5 июня.

«Предполагаемый источник помех находится в Ленинградской области РФ, и он мог в незначительной степени затронуть также воздушное пространство Эстонии», - сказал Кулу.

«Потеря сигнала GPS не влияет на навигационные возможности коммерческих и пассажирских самолетов и не представляет угрозы для них. Это также не влияет на работу наземных устройств GPS, GALILEO и других систем позиционирования GNSS», - добавил он.

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