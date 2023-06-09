Репортаж из Йыхви ⟩ Перекресток Дикого Востока: что нельзя пропустить в Ида-Вирумаа

Этот ракурс стал делом привычным и регулярным не только для жителей Йыхви. Фото: Ян Левченко

«Когда билетов на концерты не хватает в Таллинне, люди и оттуда к нам приедут. Здесь другой вопрос возникает – где поесть и переночевать, как вернуться домой, если не хочется оставаться. Тут должен быть пакет. И мы с туристическим кластером работаем – правда, больше на финский рынок. Чтобы туристы приехали в спа, поплавали, послушали классику, потом опять поплавали. А местное самоуправление связывает нас с туриндустрией», - рассуждает Кастрицкий.

Михаил ездил в Швецию набираться опыта в этом деле: «Мы были на полуострове Куллен, там национальный парк Куллаберг и много различных мест посещения. Так вот они попросту все сотрудничают друг с другом. Как только ты приходишь к одному участнику рынка, на тебе немного заработают и тут же отправят к другому. Меня это дико впечатлило. Ведь это и есть наш путь. Если каждый из нас будет тащить одеяло на себя и говорить, что нас не волнует, как там в Нарва-Йыэсуу, ничего вообще не будет. А так у всех понемножку будет», - заключает Кастрицкий.

Мол на полуострове Куллен, открытка 1908 года. Фото: Rights Managed/Mary Evans / Grenville Collins P