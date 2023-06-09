Как украинские дезертиры бегут от войны в Румынию, рискуя жизнями

Более шести тысяч граждан Украины призывного возраста после начала российского вторжения нелегально сбежали от войны в Румынию, причем многие - с риском для жизни, и получили там временное убежище.

Среди них были и новобранцы, и уклонисты, и даже успевшие повоевать дезертиры. С некоторыми из них в Румынии встретился корреспондент Би-би-си Ник Торп, чтобы выяснить, что толкнуло этих людей на такой поступок.

Оригинал материала на английском языке можно прочитать здесь.

«Тиса оказалась мельче, чем я ожидал, всего по грудь, - говорит Георгий, - так что плыть не пришлось, я просто перешел реку вброд».

Когда он добрался до румынского берега, его заметил украинский патруль.

«Сначала я услышал выстрелы, а потом брань, но я не испугался. Если ты был на фронте, то знаешь разницу между пулями, выпущенными в воздух, и пулями, выпущенными в тебя».

Георгий - крупный мужчина с мягкими чертами лица, но запуганным взглядом. Ему как дезертиру грозит 10 лет тюрьмы в случае, если его поймают.

Это не его настоящее имя. Имена украинцев в этом материале были изменены, чтобы не раскрывать личности этих людей.

Первая ночь, проведенная Георгием в окопах, была самой страшной. Это было в марте прошлого года, всего месяц спустя после начала войны.