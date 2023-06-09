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Эстония на первом месте в ЕС по росту занятости

rus.postimees.ee
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Касса страхования от безработицы.
Касса страхования от безработицы. Фото: Marko Saarm

Рост занятости в Эстонии за первый квартал (по сравнению с четвертым) оказался самым высоким в Евросоюзе, пишет dv.ee.

Рост занятости, измеряемый в количестве людей, имеющих работу, составил в Эстонии за первый квартал 4,4%, что является самым высоким показателем в Евросоюзе. Далее идут Мальта (2,9%) и Ирландия (1,6%). В Словакии (-0,1%), Греции (-0,3%), Румынии (-1,1%) и Литве (-1,5%) было зафиксировано падение занятости.

Если сравнивать год к году, то здесь занятость в Эстонии выросла на 5%, и это был второй показатель по Евросоюзу (еще выше он на Мальте: +8,2%).

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