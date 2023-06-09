Страны ЕС согласовали реформу системы предоставления убежища

Как заявила Швеция, председательствующая в Совете ЕС, соглашение представляет собой «хороший баланс между ответственностью и солидарностью». Договоренностей удалось достичь после нескольких часов напряженных переговоров, несмотря на критику со стороны некоторых членов Евросоюза, таких как Италия, Австрия и Нидерланды.

Глава МИД ФРГ: «Исторический успех»

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон приветствовала «чрезвычайно важный шаг» для ЕС в вопросе миграционной политики.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер назвала соглашение «историческим успехом - для Европейского союза, для новой, солидарной миграционной политики и для защиты прав человека».

Ранее Фезер заявила, что Германии было «очень трудно» принять план реформы политики ЕС в сфере предоставления убежища, поскольку в нем нет исключений для семей с детьми, которых добивался Берлин.

Что известно о плане реформы

В соответствии с соглашением, которое в итоге было заключено и должно быть завершено в преддверии выборов в Европейский парламент в 2024 году, каждая страна будет нести ответственность за прием определенного числа мигрантов, но не обязательно должна принимать их.

Государства, не желающие принимать нелегальных мигрантов и беженцев, прибывающих в ЕС, смогут помочь принимающим их странам посредством денежных средств - около 20 000 евро на человека, а также оборудованием или персоналом.

Новая пограничная процедура

Соглашение введет новую ускоренную пограничную процедуру для тех, кто вряд ли получит убежище в ЕС. Если у заявителя нет шансов на убежище, он будет немедленно отправлен обратно, сообщила на пресс-конференции министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард. При этом все ходатайства о предоставлении убежища должны рассматриваться в течение максимум шести месяцев.