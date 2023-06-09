Больше возможностей для тренировок: в Каламая открылась новая спортивная площадка

Тренажерный зал под открытым небом в Каламая находится по адресу Теэстузе, 3б. Там можно будет найти, к примеру: степпер, скамью для пресса, скамью для разгибания ног, скамью для упражнений на пресс и нижнюю часть спины, штангу и жим от плеч. По просьбе местных жителей на тренировочной площадке также были установлены подвесные брусья. Работы выполняла компания Tiptiptap OÜ.