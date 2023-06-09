Погиб золотой медалист, неоднократно выступавший в Эстонии

Кейси не справился с управлением и не сумел приземлиться. Очевидцы тут же позвонили в службу 911, но на момент прибытия скорой помощи у мужчины не было пульса. Медики на месте пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

У Кэйси остались жена и двое маленьких детей.

Кейси с 16 лет профессионально занимался BMX, но также пробовал себя и в других экстремальных видах спорта. Как пишет The San Diego Union-Tribune, Кейси был первым гонщиком, успешно выполнившим сложные трюки в мотокроссе, такие как обратное сальто. В 2021 году на X-Games Кейси выиграл золото в парковой езде на BMX.