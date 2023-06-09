Магазин, проработавший почти 30 лет, закрывается: все товары выставлены на распродажу

После того, как все товары будут распроданы, магазин будет закрыт.

Калев Мехике уже несколько десятилетий управляет в Тапа магазином Keskuse kauplus. Теперь он начал распродажу, чтобы закрыть магазин к осени. «Конечно, если никто не захочет продолжить работу магазина», - сказал он, не теряя возможность того, что магазин на самом деле не исчезнет.