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Магазин, проработавший почти 30 лет, закрывается: все товары выставлены на распродажу

Андрес Тохвер
, журналист
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После того, как все товары будут распроданы, магазин будет закрыт.
После того, как все товары будут распроданы, магазин будет закрыт. Фото: Andres Tohver

Калев Мехике уже несколько десятилетий управляет в Тапа магазином Keskuse kauplus. Теперь он начал распродажу, чтобы закрыть магазин к осени. «Конечно, если никто не захочет продолжить работу магазина», - сказал он, не теряя возможность того, что магазин на самом деле не исчезнет.

«Я всегда говорил, что мы не продаем продукты и не продаем стройтовары, но широко представлена ​​другая продукция. У нас как бы мини-универмаг. Товар для провинции. Должно все быть», - рассказывает Калев Мехике о магазине.

На 250 квадратных метрах продаются стиральные машины, телевизоры, радиоприемники, часы, светильники, кастрюли и сковородки, мусорные ящики, детские ванночки, бойлеры, щетки для пола, лейки, хрустальные вазы, чашки, кофемашины, смесители, бритвы, велосипеды, рыболовные снасти, газонокосилки, холодильники, стулья, автомобильные шины, компакт-диски, компьютеры и другие товары.

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