Магазин, проработавший почти 30 лет, закрывается: все товары выставлены на распродажу

«Я всегда говорил, что мы не продаем продукты и не продаем стройтовары, но широко представлена другая продукция. У нас как бы мини-универмаг. Товар для провинции. Должно все быть», - рассказывает Калев Мехике о магазине.
На 250 квадратных метрах продаются стиральные машины, телевизоры, радиоприемники, часы, светильники, кастрюли и сковородки, мусорные ящики, детские ванночки, бойлеры, щетки для пола, лейки, хрустальные вазы, чашки, кофемашины, смесители, бритвы, велосипеды, рыболовные снасти, газонокосилки, холодильники, стулья, автомобильные шины, компакт-диски, компьютеры и другие товары.