Звезду легкой атлетики преследуют проблемы

По словам менеджера спортсмена Теро Хейска, причиной пропуска стала полученная в прошлом сезоне травма.

«В прошлом году Феттер завершил лето травмой плеча, причем после одного соревнования. Сейчас он еще не готов к соревнованиям», - пояснил Хейска финскому изданию Italehti.

Чемпион мира должен был выступать на играх Пааво Нурми и в два прошлых года, но на старт так и не вышел. В последний раз он соревновался в 2020 году.

Феттер не выступит и на соревнованиях, которые пройдут 17 июня в Куортане (Финляндия). Немец, чей личный рекорд составляет 97,76, зарегистрировался на соревнования Бриллиантовой лиги, которые состоятся в Лозанне в конце июня, но неясно, выйдет он там на старт или нет.

В прошлое воскресенье Феттер выступил на соревновании высшего уровня в Нидерландах, но там его лучшим результатом стали лишь 72,85 м.

Немца на соревнованиях имени Нурми заменит Тимоти Херман. 32-летний бельгиец выступал на порходивших в мае в Кении соревнованиях и бросил копье на 87,35 м.