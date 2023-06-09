Из-за холодов местный молодой картофель появится на прилавках позже обычного

По словам лектора Эстонского университета естественных наук Прийта Пыльдма, из-за ночных холодов в конце мая и начале июня сильнее всего пострадали теплолюбивые овощные культуры, например, огурец и тыква. «Этот холод, что только что был, мог полностью заморозить посадки огурцов и тыквы, то есть в случае этих растений там даже нечего уже спасать, нужно просто сажать заново», - сказал Пыльдма ERR.