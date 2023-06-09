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Хозяин квартиры испугался огромного счета за электричество и оставил весь дом без света

Арвед Брейдакс
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По словам жительницы дома Хели Носов, главный предохранитель находится за входной дверью первого этажа, но ключей от этой двери и у жильцов второго этажа нет.
По словам жительницы дома Хели Носов, главный предохранитель находится за входной дверью первого этажа, но ключей от этой двери и у жильцов второго этажа нет. Фото: Arved Breidaks

Владелец первого этажа многоквартирного дома на Выйду, 14 в поселке Вастселийна поздно вечером во вторник отключил электричество во всем доме, заподозрив, что другие жильцы дома у него за спиной крадут электричество.

«Под морозилку кладу полиэтиленовую пленку и полотенца, чтобы не испортить пол. Фруктовое мороженое все растаяло, - рассказала в среду днем оставшаяся без электричества жительница дома ​​Хели Носов. - Утром я пошла в магазин попросить кипятка для кофе, поскольку не могла вскипятить воду. Картошка в кастрюле в воде - должна была приготовить ее на обед».

К тому времени Хели уже более 14 часов была без электричества. Так что же случилось, что во вторник вечером в здании, на нижнем этаже которого когда-то находилась волостная управа Вастселийна, внезапно погас свет?

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