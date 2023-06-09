Хозяин квартиры испугался огромного счета за электричество и оставил весь дом без света

«Под морозилку кладу полиэтиленовую пленку и полотенца, чтобы не испортить пол. Фруктовое мороженое все растаяло, - рассказала в среду днем оставшаяся без электричества жительница дома ​​Хели Носов. - Утром я пошла в магазин попросить кипятка для кофе, поскольку не могла вскипятить воду. Картошка в кастрюле в воде - должна была приготовить ее на обед».