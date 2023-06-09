Вопрос читателя: почему жителей и гостей Таллинна лишили любимой площадки для отдыха?

«На бульваре Мере около воссозданного бастиона уничтожили большую травяную площадку, где раньше отдыхали горожане. Просто сняли слой травы! Выясните, пожалуйста, с какой целью. Сейчас там очень пыльно и неприглядно», - пишет приславший фотографии читатель.

Отвечает пресс-секретарь Таллиннской управы Ксения Лайне.

Слой дерна около бастиона на бульваре Мере был снят для подготовки к озеленению одного из участков в рамках проекта по созданию лугов. На данный участок будет привезена дополнительная земля и высажена смесь семян растений, собранных в природных условиях. Большая часть растений будет посажена на этом участке к следующей неделе. Стоит запастись терпением, поскольку цветения стоит ожидать в следующем году.

В год Зеленой столицы Европы Таллинн создаст по всему городу четырнадцать цветочных лугов, чтобы обогатить городское пространство, расширить видовое разнообразие и уменьшить эффект теплового острова. Луга будут созданы во всех районах. Три из них являются частью городского проекта по повышению биоразнообразия, призывающего людей самостоятельно засаживать луга недалеко от дома. Всего растениями местного происхождения будет засажено 3,5 гектара лугов.