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Иначе не выжить: жители Эстонии хватаются за любую возможность заработать

Лийна Лакс
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Сбор клубники.
Сбор клубники. Фото: Postimees/Sille Annuk

За последний год по жителям Эстонии был нанесен двойной удар, лишивших их денег и побудивший искать дополнительную работу в гораздо активнее, чем раньше.

Многие жители страны ищут дополнительную работу, если не могут выжить на одну зарплату. Их количество резко возросло за последние годы, и нет никаких признаков того, что эта тенденция сойдет на нет. Если до коронакризиса, в 2019 году, дополнительную работу наряду с основной, по данным Департамента статистики, выполняли 42 000 жителей Эстонии, или 6,3% работников, то в прошлом году это число составляло 45 000, или 6,9% работников. В последний раз столь высокие значения были в Эстонии в 1999 году.

И это далеко еще не все. В конце прошлого года банк Citadele заказал исследование, в ходе которого попытались выяснить, какое количество жителей Эстонии планирует подрабатывать в 2023 году. Результаты опроса намного превзошли данные Департамента статистики: в преддверии Рождества пятая часть жителей страны заявила, что в этом году они планируют найти подработку.

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