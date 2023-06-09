Иначе не выжить: жители Эстонии хватаются за любую возможность заработать

Многие жители страны ищут дополнительную работу, если не могут выжить на одну зарплату. Их количество резко возросло за последние годы, и нет никаких признаков того, что эта тенденция сойдет на нет. Если до коронакризиса, в 2019 году, дополнительную работу наряду с основной, по данным Департамента статистики, выполняли 42 000 жителей Эстонии, или 6,3% работников, то в прошлом году это число составляло 45 000, или 6,9% работников. В последний раз столь высокие значения были в Эстонии в 1999 году.