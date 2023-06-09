Пожилой мужчина едва не погиб из-за подгоревшей на плите еды

Пожарные в четверг вечером спасли в Антсла мужчину, жизни которого угрожал дым от горевшей еды.
В 22:05 спасатели получили сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Кобела в Анеласе слышна сигнализация дымового датчика. Спасатели вошли в квартиру, где на плите горела оставленная там еда. В квартире находился 75-летний мужчина, и когда его стали выносить из квартиры, он потерял сознание, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра.
Мужчина находился в задымленной квартире около 15 минут.
Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Спасатели потушили пожар и проветрили помещение.
Спасательный департамент предупреждает, что подгоревшая на плите еда может стать причиной пожара с серьезными последствиями. Нагретая пища воспламеняется, образуется много дыма, а огонь в свою очередь может воспламенить все вокруг.