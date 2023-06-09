Пожилой мужчина едва не погиб из-за подгоревшей на плите еды

В 22:05 спасатели получили сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Кобела в Анеласе слышна сигнализация дымового датчика. Спасатели вошли в квартиру, где на плите горела оставленная там еда. В квартире находился 75-летний мужчина, и когда его стали выносить из квартиры, он потерял сознание, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра.