В Эстонии планируют переименовать одно из министерств

По словам председателя комиссии Игоря Таро, с предложением об изменении выступили заинтересованные группы, в том числе Союз пищевой промышленности Эстонии и Сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии, с которыми комиссия встречалась сегодня. «Как представительные организации, так и население сельских регионов хотят, чтобы в названии министерства отражалась сфера сельской жизни, сельского хозяйства и производства продуктов питания. Сегодня на заседании мы заслушали их аргументы и готовы внести предложение о поправке, согласно которому министерство будет называться Министерством регионального развития и сельского хозяйства, – сказал он. – Также обсуждается вопрос о сохранении названия Министерства экономики и коммуникаций. Комиссия обсудит внесение соответствующих поправок на следующей неделе».

Согласно законопроекту, прошедшему вчера первое чтение, Министерство окружающей среды будет переформировано в Министерство по вопросам климата; Министерство экономики и коммуникаций – в Министерство экономики и инфотехнологий; Министерство по делам сельской жизни – в Министерство регионального развития. Согласно законопроекту, задачи Министерства финансов, затрагивающие региональную сферу, перейдут к Министерству регионального развития; задачи Министерства социальных дел, касающиеся социальной сферы и сферы труда – к Министерству экономики и инфотехнологий; координация вопросов доступности – к Министерству регионального развития.