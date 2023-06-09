В Эстонии планируют переименовать одно из министерств

Конституционная комиссия Рийгикогу планирует представить к законопроекту, призванному перераспределить задачи министерств, предложение о поправке, в котором Министерство по делам сельской жизни вместо Министерства регионального развития предлагается назвать Министерством регионального развития и сельского хозяйства.
По словам председателя комиссии Игоря Таро, с предложением об изменении выступили заинтересованные группы, в том числе Союз пищевой промышленности Эстонии и Сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии, с которыми комиссия встречалась сегодня. «Как представительные организации, так и население сельских регионов хотят, чтобы в названии министерства отражалась сфера сельской жизни, сельского хозяйства и производства продуктов питания. Сегодня на заседании мы заслушали их аргументы и готовы внести предложение о поправке, согласно которому министерство будет называться Министерством регионального развития и сельского хозяйства, – сказал он. – Также обсуждается вопрос о сохранении названия Министерства экономики и коммуникаций. Комиссия обсудит внесение соответствующих поправок на следующей неделе».
Согласно законопроекту, прошедшему вчера первое чтение, Министерство окружающей среды будет переформировано в Министерство по вопросам климата; Министерство экономики и коммуникаций – в Министерство экономики и инфотехнологий; Министерство по делам сельской жизни – в Министерство регионального развития. Согласно законопроекту, задачи Министерства финансов, затрагивающие региональную сферу, перейдут к Министерству регионального развития; задачи Министерства социальных дел, касающиеся социальной сферы и сферы труда – к Министерству экономики и инфотехнологий; координация вопросов доступности – к Министерству регионального развития.
Помимо задач министерств, законопроект также изменит задачи сфер управления министерств и структуру подчинения правительственных учреждений. Таким образом, в соответствии с документом, Транспортный департамент будет относиться к сфере управления Министерства по вопросам климата, Трудовая инспекция – к сфере управления Министерства экономики и инфотехнологий, а Земельный департамент – к сфере управления Министерства регионального развития. Кроме того, в сферу управления Министерства образования и науки будет переведен Центр профессиональной реабилитации Астангу. В настоящий момент учреждение подведомственно Министерству социальных дел.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, цель реорганизации работы министерств – объединить под единым управлением формирование направлений политики в сферах, связанных с зеленой реформой, и создать структуру, необходимую для реализации реформы. Поправки также призваны создать условия для формирования более эффективной региональной политики, укрепить выполнение стратегических задач государства и способствовать более продуктивному использованию имеющихся ресурсов. В общей сложности поправки планируется внести в 60 законов.
Согласно законопроекту, изменения в структуре министерств вступят в силу 1 июля текущего года. Начиная с этого дня будут также переведены чиновники и сотрудники других министерств и подведомственных им учреждений, должности и посты которых будут переданы в сферы управления Министерства по вопросам климата, Министерства экономики и инфотехнологий или Министерства регионального развития. Бывшие Министерство окружающей среды и Министерство по делам сельской жизни будут перемещены в общее здание министерств.
Конституционная комиссия предложила провести второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и, в связи с этим, в другие законы (216 SE) в следующую среду.