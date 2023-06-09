Банк: как себя вели в мае покупатели недвижимости и куда будет двигаться Euribor

«Если в апреле покупатели жилья были более вялыми, чем ожидалось, то в мае произошел прорыв и, несмотря на рост средней стоимости квадратного метра квартир, сделок было совершено больше. Рост количества поданных ходатайств позволяет предположить, что и в июне покупатели жилья будут активны», – прокомментировала итоги мая руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.

По словам Йонны Пехтер, новая тенденция среди покупателей жилья заключается в том, чтобы привязывать договор к самому короткому периоду Euribor, то есть к Euribor за три месяца, и, по сравнению с прошлым годом, значительно уменьшилась доля договоров, привязанных к двенадцати месяцам Euribor. «С одной стороны, привязка к более короткому периоду Euribor сразу дает получателю кредита небольшой выигрыш в деньгах, но, в то же время, в этом отчетливо чувствуется и то, что, по мнению покупателей жилья, в средне- и долгосрочной перспективе Euribor скорее будет снижаться, а не расти», - отметила Пехтер.