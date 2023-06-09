Чтобы перечислить все схемы, используемые интернет-мошенниками, наверное, уйдет не один час. Очевидно, именно этом можно объяснить тот факт, что жители Эстонии продолжают отдавать свои деньги сомнительным личностям.
«У меня рак, хочу подарить вам 500 000 евро»: поверившая мошенникам жительница Ида-Вирумаа лишилась крупной суммы
Так, жительница Кохтла-Ярве зашла в Facebook, где получила сообщение от незнакомого ей человека, который поведал грустную историю о том, что у него рак мозга последней стадии, поэтому он хочет подарить жительнице Эстонии 500 000 евро.
Затем злоумышленник отправил жертве банковскую ссылку, чтобы осуществить банковский перевод. Женщина послушно зашла в банк, используя пароли от Smart ID. Позже она обнаружила, что с ее банковского счета пропали 450 евро.
Жертва подала заявление в полицию.