ЕС будет штрафовать государства за отказ принять беженцев: 20 000 евро за человека

Bloomberg пишет, что в четверг министры стран ЕС достигли договоренности в вопросе о новом законе о беженцах. Министр миграции Швеции Мария Стенерград сказала, что новые договоренности касаются прав государств при приеме мигрантов и при их высылке обратно. Также удалось договориться о том, что ЕС должен поддерживать те страны, в которых наблюдается наибольший приток беженцев.