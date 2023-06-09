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ЕС будет штрафовать государства за отказ принять беженцев: 20 000 евро за человека

Лийна Лакс
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Итальянская полиция эскортирует судно с ливийскими беженцами у берегов острова Лампедуза.
Итальянская полиция эскортирует судно с ливийскими беженцами у берегов острова Лампедуза. Фото: SCANPIX

Министры стран ЕС 8 июня согласовали план нового общеевропейского закона о беженцах, которым создается новая схема распределения людей и устанавливаются новые штрафы.

Bloomberg пишет, что в четверг министры стран ЕС достигли договоренности в вопросе о новом законе о беженцах. Министр миграции Швеции Мария Стенерград сказала, что новые договоренности касаются прав государств при приеме мигрантов и при их высылке обратно. Также удалось договориться о том, что ЕС должен поддерживать те страны, в которых наблюдается наибольший приток беженцев.

По словам Стенерград, принятые решения согласуются с международным правом и европейскими ценностями.

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