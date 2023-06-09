Эстонские медиапредприятия в шоке от решения государства повысить НДС на подписку

По словам исполнительного руководителя союза Мерле Вийрмаа, повышение налога является шоком для общегосударственных и местных газет, поскольку повышение ставки НДС, применимой к подписке, происходит в дополнение к общему повышению НДС, которое будет применяться к рекламным продажам медиакомпаний в любом случае.

«Мы уже несколько недель слышим том, что помимо повышения налогов, согласованного в коалиционном соглашении и плане работы правительства, коалиция тайно задумала повышение НДС для подписки на прессу. Однако поскольку правительство не привлекло нас по собственной инициативе, а вместо этого план был подан как желание оппозиции, теперь стало ясно, что все время у правительства имелось для плана – углубить неравную конкуренцию с цифровыми гигантами и поставить эстонскую журналистику в число самых дорогих среди стран Европы. С этого момента мы будем относится г этой группе с нашей 9-процентной ставкой НДС», – сказала Вийрмаа в пресс-релизе.

Коллективный доход от предпринимательства членов Союза медиапредприятий Эстонии в 2021 году был в минусе, и, по словам исполнительного руководителя организации, повышение налогов может произойти только за счет сокращений.

«Кто может, сокращайте инвестиции; те, кто не может, сокращают рабочие места. Безусловно, значительное число из 850 рабочих мест журналистов в Эстонии пострадает, потому что за последний год условия работы журналистов значительно ухудшились – цена бумаги и другие расходы выросли более чем в два раза во время войны, отток рекламных денег с эстонского медиарынка ускорился. Эстония – единственная страна в Европе, где увеличивается НДС на прессу.