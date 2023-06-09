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Привет, друг! ⟩ Жителя Эстонии судили за ножевые ранения и жестокое избиение

Rus.Postimees
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Нож.
Нож. Фото: Toomas Huik

Некоторое время назад в Пайдеском доме правосудия о своих поступках рассказал мужчина, которого ранее судили за физическое насилие. В этот раз статья была такой же.

Теперь его обвиняли в том, что в Иванов день 2021 года в фургоне он ударил карманным ножом своего приятеля в левое плечо, а затем нанес ему несколько ударов кулаком в лицо.

За это его приговорили к году и трем месяцам тюрьмы. Однако наказание по совокупности составило три года и 27 дней тюремного заключения. Но условно, с испытательным сроком в три года и один месяц.

Также подсудимый должен выплатить 1406,70 евро в качестве судебных издержек.

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