Привет, друг! ⟩ Жителя Эстонии судили за ножевые ранения и жестокое избиение

Теперь его обвиняли в том, что в Иванов день 2021 года в фургоне он ударил карманным ножом своего приятеля в левое плечо, а затем нанес ему несколько ударов кулаком в лицо.

За это его приговорили к году и трем месяцам тюрьмы. Однако наказание по совокупности составило три года и 27 дней тюремного заключения. Но условно, с испытательным сроком в три года и один месяц.