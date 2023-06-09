КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Рийгикогу отравлен

Поводом для привязывания к вотуму доверия, как правило, было не то, что у нас были правительства меньшинства или то, что какой-то вопрос является настолько срочным, что обычное производство в Рийгикогу не подходит. Основной его мотивацией является угроза так называемой беспросветной обструкции.

Нынешние предводители обструкции уже предлагают тысячу и более поправок, чтобы полностью закоротить работу парламента.

Если раньше серьезная обструкция ограничивалась сотней или чуть большим количеством поправок к законам, за которые все-таки можно было проголосовать на длинных ночных заседаниях с перерывами, то нынешние лидеры обструкции вносят уже 1000 и более предложений, чтобы полностью закоротить работу парламента.

Поэтому нет смысла задаваться вопросом, почему правительство видит единственный выход в том, чтобы увязать эти законопроекты с вопросом о доверии перед вторым чтением, чтобы избежать долгой обструкции. Улучшит ли это парламентскую процедуру? Наоборот, это скорее подавляет Рийгикогу. Поэтому оппозиция, и особенно выступающая от ее лица EKRE, должны задаться вопросом, является ли отключение парламента, чтоб не сказать – отравление Рийгикогу, их истинным желанием.

Однако особый характер нынешней ситуации подчеркивает тот факт, что составляющие правительство политические партии не запрашивали мандат на проведение тех налоговых изменений, которые проводятся сейчас, перед выборами. Даже если предположить, что эти изменения необходимы, все равно серьезной ошибкой остается то, что необходимые вопросы до выборов не обсуждались.

Самое меньшее, что может сделать правительство в этой совершенно унылой ситуации, – это изменить представленные законопроекты хотя бы в тех частях, которые вызывают самые болезненные реакции.