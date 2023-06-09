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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Рийгикогу отравлен

rus.postimees.ee
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Карикатура дня. («Господи, крот, с каких пор ты по деревьям лазишь?» – «В Эстонии политический упадок, не хочу, чтоб на меня»).
Карикатура дня. («Господи, крот, с каких пор ты по деревьям лазишь?» – «В Эстонии политический упадок, не хочу, чтоб на меня»). иллюстрация: Urmas Nemvalts
  • Привязка голосования по законопроектам к вотуму доверия правительству – исключительное решение
  • В настоящее время они пытаются избежать длительной обструкции с помощью вопроса о доверии
  • Правительство и Рийгикогу должны подумать о том, как остановить политический упадок в Эстонии

Хотя решение правительства увязать законопроект о семейных пособиях и налогах в Рийгикогу с вопросом о доверии неудивительно, мы не должны считать это естественным ходом событий. Привязка голосования по законопроектам к вотуму доверия правительству – вариант, предусмотренный конституцией, но все же это исключительное решение, использование которого должно иметь веские основания.

В первую очередь, эта мера предназначена для того, чтобы правительство могло выяснить, имеет ли его политика достаточную поддержку в Рийгикогу или же необходимо признать ее отсутствие, и создать возможность для формирования нового правительства, которое будет иметь более широкую базу поддержки. Увязка законопроекта с вопросом о доверии важна, прежде всего, в случае правительства меньшинства, для которого это может быть единственным способом реализовать свою политическую волю.

В настоящее время коалиция Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии имеет 60 мест из 101 в Рийгикогу после мартовских выборов, и ничего не слышно о том, что коалиция рассыпается. 60 голосов! Одно только это число подтверждает, что что-то с привязкой голосования к вотуму доверия не так.

Это правда, что увязка законопроектов с вопросом о доверии позволяет принимать их намного быстрее, чем при обычном производстве. Этот аргумент был использован в феврале 2009 года, когда правительство Андруса Ансипа приняло дефицитный дополнительный бюджет. Тогда казалось, что нужно срочно выходить из так называемого экономического спада, но ящик Пандоры открылся и такая практика стала повторяться. Например, в 2015 году правительство Таави Рыйваса увязало налоговое законодательство с вопросом о доверии ради ускорения производства.

Предыдущему составу Рийгикогу это уже было совсем не чуждо. В 2020 году с вопросом доверия была связана реформа второй пенсионной ступени, и в прошлом году - также несколько законопроектов.

Поводом для привязывания к вотуму доверия, как правило, было не то, что у нас были правительства меньшинства или то, что какой-то вопрос является настолько срочным, что обычное производство в Рийгикогу не подходит. Основной его мотивацией является угроза так называемой беспросветной обструкции.

Нынешние предводители обструкции уже предлагают тысячу и более поправок, чтобы полностью закоротить работу парламента.

Если раньше серьезная обструкция ограничивалась сотней или чуть большим количеством поправок к законам, за которые все-таки можно было проголосовать на длинных ночных заседаниях с перерывами, то нынешние лидеры обструкции вносят уже 1000 и более предложений, чтобы полностью закоротить работу парламента.

Поэтому нет смысла задаваться вопросом, почему правительство видит единственный выход в том, чтобы увязать эти законопроекты с вопросом о доверии перед вторым чтением, чтобы избежать долгой обструкции. Улучшит ли это парламентскую процедуру? Наоборот, это скорее подавляет Рийгикогу. Поэтому оппозиция, и особенно выступающая от ее лица EKRE, должны задаться вопросом, является ли отключение парламента, чтоб не сказать – отравление Рийгикогу, их истинным желанием.

Однако особый характер нынешней ситуации подчеркивает тот факт, что составляющие правительство политические партии не запрашивали мандат на проведение тех налоговых изменений, которые проводятся сейчас, перед выборами. Даже если предположить, что эти изменения необходимы, все равно серьезной ошибкой остается то, что необходимые вопросы до выборов не обсуждались.

Самое меньшее, что может сделать правительство в этой совершенно унылой ситуации, – это изменить представленные законопроекты хотя бы в тех частях, которые вызывают самые болезненные реакции.

Однако всем членам правительства и Рийгикогу следует прежде всего подумать о том, как остановить политический упадок в Эстонии.

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