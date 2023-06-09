В Ласнамяэ на двух автостоянках начнут работу новые операторы

«Одной из проблем Ласнамяэ является нехватка парковочных мест. Чтобы повлиять на ситуацию, районная управа сдает в аренду на конкурсной основе несколько земельных участков, пригодных для организации парковки автомобилей. Два таких конкурса уже завершены, и теперь жители при желании могут безопасно парковаться еще на двух участках», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что для смягчения проблемы нехватки парковочных мест парковкой не существует единственного оптимального решения – необходимо оценивать общую картину и комбинировать различные решения.

Тендер на обслуживание автостоянки площадью 10769 м2 по адресу Ляэнемере-теэ, 10 выиграла фирма Varuosaabi OÜ. Обслуживанием автостоянки площадью 6863 м2 по адресу Раху-теэ, Т8 по итогам конкурса будет заниматься фирма Nutiparkla OÜ.

Договор на обе автостоянки был подписан на 36 месяцев. В обязательства операторов обеих парковок входит: разрешить оплату услуг парковки с помощью мобильных платежей, обеспечить комплексное освещение территории, регулярное обслуживание и, при необходимости, модернизацию инфраструктуры. Они также должны гарантировать наличие защищенной парковки для велосипедов как минимум на 20 мест с возможностью крепления велосипедов с помощью велосипедных рам.