У завершившего карьеру Ибрагимовича новое предложение о работе

Итальянский портал Calciomercato, посвященный футболу, пишет, что владелец AC Milan Джерри Кардинале хочет, чтобы 41-летний спортсмен остался в своем последнем домашнем клубе и стал связующим звеном между клубом и руководством.

Предположительно, сейчас для Ибрагимовича готовится предложение, и в ближайшие дни оно официально будет вручено футболисту.

Ибрагимович и сам отметил, что может остаться в «Милане».