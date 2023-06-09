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У завершившего карьеру Ибрагимовича новое предложение о работе

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Златан Ибрагимович.
Златан Ибрагимович. Фото: JAVIER ROJAS

Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович лишь несколько дней назад объявил о завершении карьеры, но ему уже поступило новое предложение о работе.

Итальянский портал Calciomercato, посвященный футболу, пишет, что владелец AC Milan Джерри Кардинале хочет, чтобы 41-летний спортсмен остался в своем последнем домашнем клубе и стал связующим звеном между клубом и руководством.

Предположительно, сейчас для Ибрагимовича готовится предложение, и в ближайшие дни оно официально будет вручено футболисту.

Ибрагимович и сам отметил, что может остаться в «Милане».

«Наступило время попрощаться с футболом, но не с вами», - сказал он в своей прощальной речи на миланском стадионе Сан-Сиро.

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