У завершившего карьеру Ибрагимовича новое предложение о работе

Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович лишь несколько дней назад объявил о завершении карьеры, но ему уже поступило новое предложение о работе.
Итальянский портал Calciomercato, посвященный футболу, пишет, что владелец AC Milan Джерри Кардинале хочет, чтобы 41-летний спортсмен остался в своем последнем домашнем клубе и стал связующим звеном между клубом и руководством.
Предположительно, сейчас для Ибрагимовича готовится предложение, и в ближайшие дни оно официально будет вручено футболисту.
Ибрагимович и сам отметил, что может остаться в «Милане».
«Наступило время попрощаться с футболом, но не с вами», - сказал он в своей прощальной речи на миланском стадионе Сан-Сиро.