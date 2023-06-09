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РАЙНЕР САКС ⟩ ВСУ начали атаки на оборонительные рубежи России у Бахмута и на юге Украины

, эксперт по безопасности
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Эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Эксперт по безопасности Райнер Сакс. Фото: Pilt videost
  • Основные силы Украины в действии еще никто не видел
  • Россия активизирует защиту удерживаемых ею позиций
  • Основное внимание в Украине уделяется наводнению

Действия ВСУ в рамках контрнаступления уже начались, в этом нет причин сомневаться, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Украинские чиновники вчера в довольно осторожной манере передали в СМИ информацию, что контрнаступление Украины уже началось. В том, что украинские операции в рамках контрнаступления уже идут, уже некоторое время нет причин сомневаться. Украина сейчас начала акивные атаки на российские рубежи обороны на южном фронте, а также в районе Бахмута. В то же время главные украинские силы мы в действии пока еще не видели.

Россия тем временем активизировала защиту своих позиций. Как и можно было предсказать, россияне стараются в большом объеме использовать авиацию, поэтому никакого быстрого и масштабного успеха ВСУ в ходе своих первых локальных атак не достигли. Но этого и не следовало ожидать, и у украинских сил, вне всякого сомнения, уйдут многие недели, прежде чем они смогут добиться значительных результатов.

Наводнение

Основное внимание в Украине сейчас все-таки сосредоточено на наводнении. Часть Херсона оказалась под водой, и вчера встретиться с эвакуируемыми жителями прибыл президент Владимир Зеленский. Спустя некоторое время российские силы открыли по эвакуировавшимся людям огонь, в результате чего погибло несколько человек. Возможно, удар был нанесен и из расчета попасть в украинского президента.

Эвакуация людей находилась в центре новостей. Однако сейчас все больше внимания начинает привлекать к себе Запорожская АЭС, потому что уровень воды в водохранилище оказался ниже критичеcкой отметки, и в бассейны электростанции из реки больше не поступает необходимая для охлаждения реакторов вода.

Происходящее в Белгородской области РФ исчезло из медийной картинки. Проводившиеся там отдельными группировками операции, по всей видимости, поставлены на паузу. В то же время дроновые атаки активно продолжаются в самых разных местах Белгородской области, и местные жители демонстрируют в социальных сетях по этому поводу очень сильную нервозность.

Воздушная атака

Вчера вечером и сегодня ночью Россия вновь атаковала Украину ракетами и дронами. Вчера вечером из акватории Черного моря в направлении Черкасской области были выпущены ракеты «Калибр». Одна из них попала в промышленное здание, в результате чего восемь человек получили ранения. Ночью из Каспийского региона по Украине было выпущено шесть ракет, четыре из которых удалось сбить. Кроме того, в ночной атаке участвовало и 16 различных дронов, 14 из которых украинским силам удалось уничтожить.

Известно об одном попадании в Житомирской области, где ракета взорвалась в жилом квартале. Один человек погиб. Можно предположить, что российская армия рассчитывает ракетными попаданиями нарушить логистику украинских сил, но действует при этом совершенно безуспешно, оказываясь не в состоянии помешать подготовке украинского контрнаступления.

Силы ПВО Украины пока не могут защитить всю территорию украинского государства, поэтому небольшая часть выпущенных Россией ракет все-таки долетает до земли. Сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью в 2 млрд долларов, главной целью которого называется развитие украинских сил ПВО. В то же время большинство из новых поставок предназначено для использования в течение длительного периода, в том числе и в отдаленном будущем.

Этот пакет помощи посылает важный сигнал: обороноспособность Укрианы выстраивается с прицелом на очень долгую перспективу. Подобные же сигналы постоянно поступают и от главных союзников Украины в Европе. С одной стороны, тем самым Россия демотивируется к ведению длительной войны. С другой стороны, поготавливается фон для саммита НАТО в Вильнюсе, где в вопросах, связанных с членством Украины в альянсе, скорее всего, не удастся дать очень четких сигналов.

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