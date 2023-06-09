РАЙНЕР САКС ⟩ ВСУ начали атаки на оборонительные рубежи России у Бахмута и на юге Украины

Происходящее в Белгородской области РФ исчезло из медийной картинки. Проводившиеся там отдельными группировками операции, по всей видимости, поставлены на паузу. В то же время дроновые атаки активно продолжаются в самых разных местах Белгородской области, и местные жители демонстрируют в социальных сетях по этому поводу очень сильную нервозность.

Воздушная атака

Вчера вечером и сегодня ночью Россия вновь атаковала Украину ракетами и дронами. Вчера вечером из акватории Черного моря в направлении Черкасской области были выпущены ракеты «Калибр». Одна из них попала в промышленное здание, в результате чего восемь человек получили ранения. Ночью из Каспийского региона по Украине было выпущено шесть ракет, четыре из которых удалось сбить. Кроме того, в ночной атаке участвовало и 16 различных дронов, 14 из которых украинским силам удалось уничтожить.

Известно об одном попадании в Житомирской области, где ракета взорвалась в жилом квартале. Один человек погиб. Можно предположить, что российская армия рассчитывает ракетными попаданиями нарушить логистику украинских сил, но действует при этом совершенно безуспешно, оказываясь не в состоянии помешать подготовке украинского контрнаступления.

Силы ПВО Украины пока не могут защитить всю территорию украинского государства, поэтому небольшая часть выпущенных Россией ракет все-таки долетает до земли. Сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью в 2 млрд долларов, главной целью которого называется развитие украинских сил ПВО. В то же время большинство из новых поставок предназначено для использования в течение длительного периода, в том числе и в отдаленном будущем.