Пациент выпал из окна больницы и скончался

Пациент, выпавший из окна стационара большого здания Вильяндиской больницы, скончался, пишет издание Sakala.
По данным больницы, известные обстоятельства указывают на то, что это была воля пациента. Руководитель службы сотрудничества Вильяндиской больницы Криста Вальдвеэ сообщила, что трагический инцидент произошел днем в четверг.
«Погибший был мужчиной лет пятидесяти, который был госпитализирован для лечения физического заболевания, – сказала Вальдвеэ. – Вильяндиская выражает глубокие соболезнования близким. Как медицинскому персоналу, так и родственникам пациента предложена психологическая помощь».
Как правило, издание Sakala не пишет о самоубийствах. Поскольку рассматриваемый инцидент произошел в общественном месте, для предотвращения распространения возможных слухов и ложной информации были опубликованы его основные обстоятельства.