Пациент выпал из окна больницы и скончался

По данным больницы, известные обстоятельства указывают на то, что это была воля пациента. Руководитель службы сотрудничества Вильяндиской больницы Криста Вальдвеэ сообщила, что трагический инцидент произошел днем ​​в четверг.

«Погибший был мужчиной лет пятидесяти, который был госпитализирован для лечения физического заболевания, – сказала Вальдвеэ. – Вильяндиская выражает глубокие соболезнования близким. Как медицинскому персоналу, так и родственникам пациента предложена психологическая помощь».