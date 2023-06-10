Азарт без тотализатора, или собачьи бега в Эстонии - удовольствие для всех

Курсинг – это разновидность собачьих бегов. Но в отличие от лошадиных скачек здесь не делаются ставки, не заключаются пари, на курсинге вообще невозможно заработать, но тем не менее, этот вид спорта стал в Эстонии мегапопулярным, и все больше владельцев собак обучают своих питомцев бегать за механическим зайцем.
Инна Гастон – заводчица басенджи питомника Fortuna Numa , основатель и руководитель бегового клуба Basfor koerteklub и страстная любительница курсинга – в общем-то во многом благодаря ей курсинг пришел в Эстонию не только для борзых пород, и если еще лет пять назад она занималась этим как хобби для своих трех собак, то сейчас это все разрослось в огромный клуб, в котором бегают все, независимо от породы.
- Давайте с простого. Что такое курсинг?