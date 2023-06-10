Азарт без тотализатора, или собачьи бега в Эстонии - удовольствие для всех

Инна Гастон – заводчица басенджи питомника Fortuna Numa , основатель и руководитель бегового клуба Basfor koerteklub и страстная любительница курсинга – в общем-то во многом благодаря ей курсинг пришел в Эстонию не только для борзых пород, и если еще лет пять назад она занималась этим как хобби для своих трех собак, то сейчас это все разрослось в огромный клуб, в котором бегают все, независимо от породы.

- Это спорт для собак, выглядит как бег по пересеченной местности за механическим зайцем. Причем трасса не прямая, она всегда имеет углы, повороты, развороты, может иметь разную длину, в общем, имитирует движения убегающего зайца. Я, когда увлеклась курсингом, ездила учиться в Петербург, были стажировки и в Эстонии, потому что мало выстроить трассу, она еще должна быть безопасной. Собаки бегут парами, обязательно в намордниках. На поле в разных точках трассы стоят судьи и по пяти показателям оценивают каждую собаку. Важный нюанс курсинга - не обязательно быть быстрее соперника, нужно быть лучшим по оцениваемым параметрам.