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Азарт без тотализатора, или собачьи бега в Эстонии - удовольствие для всех

rus.postimees.ee
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Вкус победы - счастливый пес со своей добычей.
Вкус победы - счастливый пес со своей добычей. Фото: Inna Gaston, Aleksandr Tarlõkov

Курсинг – это разновидность собачьих бегов. Но в отличие от лошадиных скачек здесь не делаются ставки, не заключаются пари, на курсинге вообще невозможно заработать, но тем не менее, этот вид спорта стал в Эстонии мегапопулярным, и все больше владельцев собак обучают своих питомцев бегать за механическим зайцем.

Инна Гастон – заводчица басенджи питомника Fortuna Numa , основатель и руководитель бегового клуба Basfor koerteklub и страстная любительница курсинга – в общем-то во многом благодаря ей курсинг пришел в Эстонию не только для борзых пород, и если еще лет пять назад она занималась этим как хобби для своих трех собак, то сейчас это все разрослось в огромный клуб, в котором бегают все, независимо от породы.

- Давайте с простого. Что такое курсинг?

- Это спорт для собак, выглядит как бег по пересеченной местности за механическим зайцем. Причем трасса не прямая, она всегда имеет углы, повороты, развороты, может иметь разную длину, в общем, имитирует движения убегающего зайца. Я, когда увлеклась курсингом, ездила учиться в Петербург, были стажировки и в Эстонии, потому что мало выстроить трассу, она еще должна быть безопасной. Собаки бегут парами, обязательно в намордниках. На поле в разных точках трассы стоят судьи и по пяти показателям оценивают каждую собаку. Важный нюанс курсинга - не обязательно быть быстрее соперника, нужно быть лучшим по оцениваемым параметрам.

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