Кае Каллас не нравится свободная и красноречивая журналистика: в середине мая она заявила, что «СМИ склоняются к оппозиции». Чтобы выдумать такие вещи, должна быть очень хорошая фантазия! Действительно ли эстонская журналистика in corpore склоняется к Центристской партии, «Отечеству» и EKRE? Критика за то, что правительство не раскрыло перед избирателями свои планы масштабного повышения налогов, является не «тенденциозностью» журналистики, а доведением мнения избирателей и всего населения Эстонии до правителей, которые, возможно, жили бы без него в собственном пузыре.

Однако выплеск личных антипатий путем повышения НСО на журналистику - это еще один шаг на пути к подрыву доверия к правительству. Мы видим это на примере резко упавшего рейтинга Партии реформ.

Ужасно, что партии, называющие себя либеральными, намеренно снижают работоспособность квалифицированной журналистики, облагая ее более высокими налогами в то время, когда Россия вкладывает огромные суммы в военную пропаганду и использует все более ухищренные методы для борьбы за загрязнение сознания наших людей. Именно свободная журналистика является одним из главных действующих лиц, раскрывающих и опровергающих вынашиваемые против нас преступные планы.

Свободная и компетентная журналистика - важная часть обороноспособности Эстонии. Поэтому премьер-министр должна научиться преодолевать мелкие обиды и упрямство и бороться за общую цель вместе со СМИ - чтобы Россия потерпела поражение в войне, а обороноспособность Эстонии укрепилась, чтобы наши границы и разум были защищены.

Мы находимся по одну сторону линии фронта, и еще не поздно изменить принятое решение. В законах для этого есть все возможности (вместо повышения налога заменить пятипроцентный налог с оборота на 4,99), и если их не используют, это будет свидетельствовать о желании наказать журналистику за правду.