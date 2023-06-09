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«Мужчину вывела из себя моя беседа с детьми»: конфликт в продуктовом магазине может закончиться разбирательством в суде

София Солдатенко
, репортер
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Женщина в продуктовом магазине. Фото иллюстративное.
Женщина в продуктовом магазине. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

В редакцию Rus.Postimees обратилась Юлия, для которой обычное посещение продуктового магазина закончилось серьезным стрессом, вызовом полиции и намерением обратиться в суд.

Двадцать четвертого мая Юлия вместе с детьми - шестилетним сыном и двухлетней дочерью - отправилась в продуктовый отдел столичного универмага Stockmann. Они уже набрали полную корзину продуктов и задержались в овощном отделе, чтобы выбрать помидоры.

«В этот момент мимо проходил мужчина и начал мне что-то говорить на эстонском. Я сначала подумала, что он что-то говорит насчет помидоров. Я улыбнулась и сказала ему на эстонском, что не понимаю, что он хочет. Он начал кричать, чтобы дети не говорили на русском языке, чтобы с ним не говорили на русском, что госязык - эстонский. Я сказала, что его никто не трогал, он может просто пройти мимо. Он стал визжать как сумасшедший, что я должна говорить на эстонском, почему мои дети тут бегают и говорят на русском. Я сначала вообще не могла понять, что происходит и что он от нас хочет. Потом я поняла всю дикость ситуации: ему не понравилось, что мы с детьми говорим на русском языке», - рассказывает Юлия.

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