Маяки и осветительные бакены требуют дополнительного финансирования

Департамент указывает, что техническое состояние маяков из-за недофинансирования с годами все больше ухудшалось и теперь достигло критического предела. «Мы начали принимать необходимые меры по обозначению периметров знаками опасности и цепями, чтобы предотвратить доступ людей к маякам и привлечь внимание к падающим деталям – кускам штукатурки, бетона и железа, – которые представляют опасность как для людей, так и для окружающе среды», – пояснила директор службы поддержки департамента Реэт Рейли.

«Помимо роли навигационной, маяки и осветительные бакены играют важную роль в представлении наследия морской культуры. Если эстонское государство хочет сохранить свое культурное наследие, неизбежно увеличение годового базового финансирования до уровня, позволяющего остановить разрушение маяков и осветительных бакенов», – подчеркнула она.