Маяки и осветительные бакены требуют дополнительного финансирования

Департамент транспорта обратился в Министерство экономики и коммуникаций с предложением увеличить в 2024-2026 годах базовое финансирование маяков и осветительных бакенов с 300 000 евро до 3 миллинов евро.
Департамент указывает, что техническое состояние маяков из-за недофинансирования с годами все больше ухудшалось и теперь достигло критического предела. «Мы начали принимать необходимые меры по обозначению периметров знаками опасности и цепями, чтобы предотвратить доступ людей к маякам и привлечь внимание к падающим деталям – кускам штукатурки, бетона и железа, – которые представляют опасность как для людей, так и для окружающе среды», – пояснила директор службы поддержки департамента Реэт Рейли.
«Помимо роли навигационной, маяки и осветительные бакены играют важную роль в представлении наследия морской культуры. Если эстонское государство хочет сохранить свое культурное наследие, неизбежно увеличение годового базового финансирования до уровня, позволяющего остановить разрушение маяков и осветительных бакенов», – подчеркнула она.
Департамент транспорта предлагает увеличить базовую ставку финансирования реконструкции и ремонта маяков и осветительных бакенов с нынешних 300 000 евро на 2024-2026 годы до 3 миллионов евро в год и на 2027-2032 годы до 1 миллиона евро в год.