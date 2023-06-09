«Полы в моче и фекалиях»: в Мустамяэ у владельца изъяли 17 собак

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кароль Лауримаа, животным не были обеспечены элементарные условия содержания. «Четыре собаки находились на балконе, причем трое из них сидели в транспортной сумке. Оставшиеся собаки жили в задней комнате, которая была разделена на две части перегородкой, – прокомментировала Лауримаа. – Некоторые собаки находились в клетках и не имели возможности свободно передвигаться. Полы были покрыты мочой и фекалиями».