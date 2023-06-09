«Полы в моче и фекалиях»: в Мустамяэ у владельца изъяли 17 собак

В среду в Мустамяэ сотрудники Сельскохозяйственного и продовольственного департамента изъяли у владельца 17 собак.
По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кароль Лауримаа, животным не были обеспечены элементарные условия содержания. «Четыре собаки находились на балконе, причем трое из них сидели в транспортной сумке. Оставшиеся собаки жили в задней комнате, которая была разделена на две части перегородкой, – прокомментировала Лауримаа. – Некоторые собаки находились в клетках и не имели возможности свободно передвигаться. Полы были покрыты мочой и фекалиями».
Она добавила, что в квартире был сильный смрад, который представлял собой смесь аммиака, собачьих фекалий и мусора.
Животных доставили в Таллиннский приют для бездомных животных.
По словам Лауримаа, есть основания полагать, что владелец собак сам нуждается в помощи, поэтому к делу привлекли социального работника Мустамяэской городской управы.