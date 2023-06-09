Нарва-Йыэсуу или Кохтла-Ярве - что интереснее для инвестора?

Ида-Вирумаа не перестает удивлять своим разнообразием и непредсказуемостью, в том числе и на рынке недвижимости. Инвестиции и постоянное развитие привлекают все больше внимания к этому региону, который часто остается без должного внимания инвесторов.
Рынок квартир в Ида-Вирумаа составляет примерно десятую часть сделок купли-продажи в Эстонии, занимая третье место среди других уездов. Больше всего сделок с недвижимостью происходит, конечно же, в Харьюмаа. В этом уезде состоялось 52% всех операций с квартирами в Эстонии в 2022 году. За ним следует Тартумаа (с 14,3%). Ида-Вирумаа с 12% занимает почетное третье место. Этот показатель является самым высоким для данного региона за последние годы. В 2020 году доля сделок с квартирами в Ида-Вирумаа составила 10% от всех сделок в Эстонии, а в 2021 году - 10,7%.
Настоящий бум активности на рынке Ида-Вирумаа был зафиксирован в 2021 году, когда число сделок с квартирами увеличилось на 35% по сравнению с предыдущим годом. «Это может быть связано с активным снятием средств из второй пенсионной ступени. И это не удивительно. Учитывая низкий уровень цен на недвижимость в этом регионе, имея даже 10 000 евро, можно приобрести жилье в большинстве крупных населенных пунктов», - говорит Наталья Швец, руководитель команды менеджеров по жилищному кредитованию LHV.
Несмотря на то, что в 2022 рынок стабилизировался и количество сделок в Ида-Вируском уезде практически не изменилось, произошел рост средней суммы сделки на 13%, что указывает на некоторый рост цен на недвижимость в регионе.
Маленькие и старые квартиры
Основную долю жилого фонда составляют здания, построенные в период с 1960-х по 1990-е годы. К сожалению, в последние годы в уезде практически не появляется новых строительных проектов. Всего в прошлом году в Ида-Вирумаа было продано 2936 квартир со средней площадью 46 м2, в то время как в Харьюмаа и Тартумаа средняя площадь объектов недвижимости, с которыми производились сделки, составляла 58 м2. «Люди все-таки отдают предпочтение жилью в новых или реновированных зданиях, и сегодня основной проблемой в Ида-Вирумаа можно считать дома с пустующими квартирами», - говорит Наталья Швец.
Больше всего сделок в регионе было совершено в Кохтла-Ярве и Нарве, соответственно 926 и 905. «Причина, по которой активность на рынке недвижимости в Кохтла-Ярве столь же велика, как и в Нарве, вероятно, заключается в том, что это пятый по численности населения город Эстонии. Также уровень цен в Кохтла-Ярве - один из самых доступных в Ида-Вирумаа. Кроме того, районы Кохтла-Ярве различаются и расположены отдельно друг от друга. Например, Ахтмеский район находится рядом с Йыхви, хотя административно относится к Кохтла-Ярве», - объясняет Наталья Швец.
Согласно данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра в Кохтла-Ярве составляет 195 евро, медианная цена - 152 €/м2. Средняя цена квадратного метра в Нарве составляет 551 евро, медианная цена - 508 €/м2. Здесь следует подчеркнуть, что статистика не всегда дает абсолютное представление о рыночных ценах.
Инвестиционная жемчужина Нарва-Йыэсуу
Инвесторам стоит обратить внимание на курортный город Нарва-Йыэсуу. Хотя количество сделок здесь составляет менее 5% от общего числа, исторически в этом регионе Ида-Вирумаа самый высокий уровень цен. В 2022 году средняя цена за квадратный метр в Нарва-Йыэсуу составляла 848,04, а медианная цена – 906 евро. «Это можно объяснить традиционным престижным имиджем, наличием нескольких спа-отелей, близостью отличного пляжа и приятной курортной атмосферой, а также других объектов предприятий туристического сектора, которые предоставляют рабочие места местному населению», - говорит Наталья Швец.
К тому же в 2022 году самая дорогая квартира в Ида-Вируском уезде была продана именно в Нарва-Йыэсуу за 196 000 евро. Самой дорогой сделкой десятилетия, которая состоялась в 2013 году, была продажа квартиры за 357 000 евро. Объект находился также в Нарва-Йыэсуу. «В летний период пользуются популярностью квартиры и дома в непосредственной близости от моря. Они легко находят арендаторов», - пояснила Швец.
«С точки зрения будущего, в Ида-Вирумаа возможны разные варианты развития рынка. Появление новых общественных объектов и рабочих мест в этом уезде, безусловно, увеличит спрос на жилье, но трудно предсказать, будет ли этот спрос временным или более долгосрочным, а также станет ли он относиться к потенциалу арендных инвестиций. Наверное, это зависит от того, насколько хорошие возможности будут существовать для профессиональной реализации специалистов в том или ином регионе», - отметилa Наталья Швец.
Ниже приведена статистика по сделкам в Ида-Вируском уезде в 2022 году по муниципалитетам, расположенным в порядке убывания средней медианной цены.