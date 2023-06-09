Нарва-Йыэсуу или Кохтла-Ярве - что интереснее для инвестора?

Больше всего сделок в регионе было совершено в Кохтла-Ярве и Нарве, соответственно 926 и 905. «Причина, по которой активность на рынке недвижимости в Кохтла-Ярве столь же велика, как и в Нарве, вероятно, заключается в том, что это пятый по численности населения город Эстонии. Также уровень цен в Кохтла-Ярве - один из самых доступных в Ида-Вирумаа. Кроме того, районы Кохтла-Ярве различаются и расположены отдельно друг от друга. Например, Ахтмеский район находится рядом с Йыхви, хотя административно относится к Кохтла-Ярве», - объясняет Наталья Швец.

Согласно данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра в Кохтла-Ярве составляет 195 евро, медианная цена - 152 €/м2. Средняя цена квадратного метра в Нарве составляет 551 евро, медианная цена - 508 €/м2. Здесь следует подчеркнуть, что статистика не всегда дает абсолютное представление о рыночных ценах.

Инвестиционная жемчужина Нарва-Йыэсуу

Инвесторам стоит обратить внимание на курортный город Нарва-Йыэсуу. Хотя количество сделок здесь составляет менее 5% от общего числа, исторически в этом регионе Ида-Вирумаа самый высокий уровень цен. В 2022 году средняя цена за квадратный метр в Нарва-Йыэсуу составляла 848,04, а медианная цена – 906 евро. «Это можно объяснить традиционным престижным имиджем, наличием нескольких спа-отелей, близостью отличного пляжа и приятной курортной атмосферой, а также других объектов предприятий туристического сектора, которые предоставляют рабочие места местному населению», - говорит Наталья Швец.

К тому же в 2022 году самая дорогая квартира в Ида-Вируском уезде была продана именно в Нарва-Йыэсуу за 196 000 евро. Самой дорогой сделкой десятилетия, которая состоялась в 2013 году, была продажа квартиры за 357 000 евро. Объект находился также в Нарва-Йыэсуу. «В летний период пользуются популярностью квартиры и дома в непосредственной близости от моря. Они легко находят арендаторов», - пояснила Швец.

«С точки зрения будущего, в Ида-Вирумаа возможны разные варианты развития рынка. Появление новых общественных объектов и рабочих мест в этом уезде, безусловно, увеличит спрос на жилье, но трудно предсказать, будет ли этот спрос временным или более долгосрочным, а также станет ли он относиться к потенциалу арендных инвестиций. Наверное, это зависит от того, насколько хорошие возможности будут существовать для профессиональной реализации специалистов в том или ином регионе», - отметилa Наталья Швец.

Ниже приведена статистика по сделкам в Ида-Вируском уезде в 2022 году по муниципалитетам, расположенным в порядке убывания средней медианной цены.