Видео ⟩ В центре Тарту перекрыли движение, чтобы помочь утиной семье добраться до реки

Сегодня, 9 июня, утром в Тарту произошла несколько неожиданная, но достойная уважения спасательная операция. А именно, мать-утка со своими птенцами забрела слишком далеко от места гнездования, и добрые люди поспешили помочь птичьему семейству, чтобы все они благополучно и невредимыми добрались до Эмайыги.

Читательница Postimees Катрин прислала видео и фотографии того, как семейство из шести уток решительно идет по городу в сторону Эмайыги. Неравнодушные люди обратились за консультацией в Общество орнитологов Эстонии, помогли отпугнуть ворон, нацелившихся на птенцов, и перекрыли движение на бульваре Вабадузе, чтобы птиц не сбили машины. По словам читательницы, утка-мать и ее пятеро птенцов благополучно добрались до реки и радостно плескались в воде.