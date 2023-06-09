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Видео ⟩ В центре Тарту перекрыли движение, чтобы помочь утиной семье добраться до реки

Трийн Пальмипуу
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Жители Тарту помогли утинной семье добраться до Эмайыги.
Жители Тарту помогли утинной семье добраться до Эмайыги. Фото: Lugeja foto

В Тарту семья уток по неизвестным причинам оказалась слишком далеко от своего дома, но добрые люди помогли птицам вернуться в безопасную среду - в реку Эмайыги.

Сегодня, 9 июня, утром в Тарту произошла несколько неожиданная, но достойная уважения спасательная операция. А именно, мать-утка со своими птенцами забрела слишком далеко от места гнездования, и добрые люди поспешили помочь птичьему семейству, чтобы все они благополучно и невредимыми добрались до Эмайыги.

Читательница Postimees Катрин прислала видео и фотографии того, как семейство из шести уток решительно идет по городу в сторону Эмайыги. Неравнодушные люди обратились за консультацией в Общество орнитологов Эстонии, помогли отпугнуть ворон, нацелившихся на птенцов, и перекрыли движение на бульваре Вабадузе, чтобы птиц не сбили машины. По словам читательницы, утка-мать и ее пятеро птенцов благополучно добрались до реки и радостно плескались в воде.

Фото: Lugeja foto
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