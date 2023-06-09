В Воронеже в жилой дом врезался беспилотник.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил после происшествия о двух пострадавших, позже их количество увеличилось до трех. По словам губернатора, расселять дом не потребуется, его ремонт займет несколько дней.

Агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что беспилотник пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы. Независимого подтверждения этой информации нет.

Воронежский авиазавод, который входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, находится в нескольких километрах от жилого дома на другой стороне реки, отмечает телеканал «Дождь» (признан в России «иноагентом»).

В Кремле попадание беспилотника в жилой дом в Воронеже связали с «деятельностью киевского режима». «Мы знаем, видели сообщения, что он был сбит, но детали уточняются, работают спецслужбы», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украина инцидент в Воронеже пока не комментировала. Киев ни разу официально не брал на себя ответственность за атаки беспилотников на территории России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. В ведомстве утверждают, что атаку с использованием дрона, снабженного взрывчаткой, совершили «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины».