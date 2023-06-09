Эстония приобретет боеприпасов почти на миллиард евро

«Опыт Украины ясно показывает, что для укрепления обороноспособности Эстонии нам в первую очередь нужны боеприпасы, большая огневая мощь и лучшая противовоздушная оборона, – сказал министр обороны Ханно Певкур, по словам которого решения обновленного плана развития связаны не только с уроками войны в Украине, но и с решением довести расходы на гособорону до трех процентов ВВП. – Нам совершенно ясна цель выведения обороноспособности Эстонии на новый уровень, и для этого Силы обороны должны быть оснащены всем необходимым как можно скорее».

Как самое существенное отмечается повышение боеспособности и огневой мощи подразделений. Если действующий план развития вместе с дополнительными решениями правительства республики на 2022 год предусматривал приобретение боеприпасов на 1,3 миллиарда евро, то теперь резерв будет пополнен еще на 1 миллиард евро, в результате чего у Эстонии появится запас боеприпасов для наиболее важных систем вооружения более чем в два превысит предусматривавшееся ранее действовавшими планами.

С обновлением плана развития расходы Эстонии на оборону достигнут трех процентов ВВП, основное внимание уделяется приобретению дополнительных боеприпасов, а также повышению стойкости подразделений и повышению артиллерийских и разведывательных возможностей. В качестве новых частей будут созданы колесный мобильный артиллерийский дивизион и дивизионный разведывательный дивизион.