Эстония приобретет боеприпасов почти на миллиард евро

Согласно военной части обновленного плана развития гособороны до 2031 года, Силы обороны в ближайшие годы сосредоточатся на повышении своей огневой мощи – только запасы боеприпасов будут пополнены почти на миллиард евро.
«Опыт Украины ясно показывает, что для укрепления обороноспособности Эстонии нам в первую очередь нужны боеприпасы, большая огневая мощь и лучшая противовоздушная оборона, – сказал министр обороны Ханно Певкур, по словам которого решения обновленного плана развития связаны не только с уроками войны в Украине, но и с решением довести расходы на гособорону до трех процентов ВВП. – Нам совершенно ясна цель выведения обороноспособности Эстонии на новый уровень, и для этого Силы обороны должны быть оснащены всем необходимым как можно скорее».
Как самое существенное отмечается повышение боеспособности и огневой мощи подразделений. Если действующий план развития вместе с дополнительными решениями правительства республики на 2022 год предусматривал приобретение боеприпасов на 1,3 миллиарда евро, то теперь резерв будет пополнен еще на 1 миллиард евро, в результате чего у Эстонии появится запас боеприпасов для наиболее важных систем вооружения более чем в два превысит предусматривавшееся ранее действовавшими планами.
С обновлением плана развития расходы Эстонии на оборону достигнут трех процентов ВВП, основное внимание уделяется приобретению дополнительных боеприпасов, а также повышению стойкости подразделений и повышению артиллерийских и разведывательных возможностей. В качестве новых частей будут созданы колесный мобильный артиллерийский дивизион и дивизионный разведывательный дивизион.
«Расходы на оборону, достигающие трех процентов ВВП, безусловно, имеют большое значение как для нас, так и для наших союзников. На протяжении многих лет Эстония отличалась планомерным развитием самостоятельной обороноспособности, продуманной системой резервов и оперативностью закупок техники. По расчетам, расходы на оборону в период действия плана развития составляют дополнительно 5,4 миллиарда евро», – сказал Певкур.
По его словам, Эстония значительно ускорила развитие своей обороноспособности руководствуясь опытом войны в Украине. «Мы уже находимся в процессе приобретения нескольких ключевых возможностей. В прошлом году Эстония приняла целый ряд исключительно необходимых решений для более быстрого развития обороноспособности, на что правительство выделило 1,2 миллиарда евро. Они касаются, например, ПВО малой и средней дальности, противотанковой обороны, огня с закрытых позиций, а также удвоения наземной обороны и приветствия союзников», – сказал Певкур.
В плане развития также будут реализованы уже принятые решения, такие как перевод 2-й пехотной бригады на бронетехнику, на вооружение будут поставлены противокорабельные ракеты и морские мины; будет создано подразделение реактивных систем залпового огня с районной дальностью стрельбы, для бригад созданы разведывательные батальоны и дополнительно подразделение ПВО средней дальности.
Отправной точкой плана развития является описание угроз, преобладающих в регионе Балтийского моря, на основании чего командующий Силами обороны дал свои военные рекомендации по развитию возможностей.