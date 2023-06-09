На торфяниках Ида-Вирума полыхают масштабные пожары

О дыме над торфяным болотом сообщили вчера около 22:00. Болото горит в районе деревни Конью в волости Тойла.

Спасатели обнаружили три очага возгорания. Работы по тушению пожара были приостановлены в 2 часа ночи из-за ограниченной видимости.

Утром работы по тушению продолжились, также был обнаружен четвертый очаг возгорания площадью три гектара. В районе происшествия сильный ветер, что затрудняет тушение пожара.

Несмотря на кратковременные ливни, в лесах и местностях Ида- и Ляэне-Вирумаа чрезвычайно высока опасность возгорания.

Спасательный департамент напоминает, что перед тем, как разводить костер, необходимо убедиться, что он находится достаточно далеко от построек и леса. Разводить костер необходимо на негорючей поверхности и иметь под рукой первые средства тушения. Нельзя разводить костер при сильном ветре или оставлять его без присмотра. Курильщики должны помнить, что небрежно потушенный окурок может вызвать большой лесной пожар.

При движении автотранспорта (квадроциклов и мотоциклов) в сухом лесу, особенно в лесу или на участках с торфянистой почвой, искра из глушителя может вызвать обширные лесные пожары.