Глава Terminal Oil: дело Olerex – крупнейшее мошенничество на топливном рынке Эстонии

То, что Olerex не выполнил обязательство по биотопливу и ввозил под маркой биотоплива совершенно другое топливо, не является секретом для других участников рынка, это продолжается годами, и ведомства также были проинформированы об этом, заявил ERR Раудсепп.

«Для нас позитивно то, что ведомства серьезно отнеслись к обратной связи. Я бы даже назвал это самым большим мошенничеством на топливном рынке Эстонии. В том, что это так, сомнений нет», - сказал он.

«Такое использование преимущества на рынке одним продавцом продолжается уже два года, и, наконец, на это появилась реакция, - сказал Postimees Раудсепп. - Если обязательство по биотопливу не выполняется, это дает продавцу топлива преимущество в размере около десяти центов за литр».

По словам Раудсеппа, есть как законные, так и, к сожалению, незаконные методы для того, чтобы выполнить биотребование. По его словам, для организации мошенничества в Эстонию могут ввезти, например, обычное дизельное топливо, на которое закупаются сертификаты происхождения, с указанием, что это биотопливо, или HVO.